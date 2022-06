Dopo l’Isola dei Famosi, il tragico epilogo: nessuno se l’aspettava

By

L’Isola dei Famosi è un reality che regala grandi emozioni, dall’adrenalina alla disperazione per il superamento delle prove, ma non solo. Ci sono degli eventi della vita che sono tanto inaspettati, quanto drammatici da superare.

Nel corso degli anni si sono succeduti tanti di concorrenti all’Isola dei Famosi che hanno condiviso con il pubblico a casa le loro storie passate ed anche quelle di rivalsa. D’altronde il reality finisce proprio per fare questo, cioè garantire una fonte di intrattenimento, ma anche una rivincita personale vissuta in primis dai partecipanti in gioco del programma. La vicenda di cui parleremo oggi però, ha avuto un finale totalmente inedito ed improvvisamente triste.

Così, facendo un piccolo salto nel passato, arriviamo a conoscere quelle che sono state le edizioni di qualche anno fa. Ricordare i vecchi concorrenti dell’Isola dei Famosi fa sorridere, ma anche vivere un forte senso di nostalgia.

Sia per gli anni che passano che per il fatto di non rivedere più alcuni volti. Non sempre si tratta di personaggi amati, ma conoscere i loro tragici epiloghi sconvolge fortemente chi li ha seguiti fin dai suoi esordi.

Le parole confessate senza filtri mettono i brividi, era il lontano 2010 e il naufrago faceva sempre coppia con una nota showgirl, ecco di chi si tratta.

Isola dei Famosi: verità sul triste finale del naufrago

Del resto, all’Isola dei Famosi ne accadono davvero di ogni, a partire dall’ultimo tragico incidente del naufrago che forse dovrà mollare tutto, fino all’evento di cui parleremo oggi. Non sempre si è pronti a notizie del genere, poiché questa ha ampiamento scosso il pubblico sia per la rapidità con la quale è avvenuta che per le modalità. Ecco la morta del naufrago che ha pietrificato il pubblico.

Come già anticipato, era il 2010 e il protagonista di oggi faceva sempre coppia proprio con Belen Rodriguez, si tratta di Rossano Rubicondi morto tragicamente il 30 ottobre di solo un anno fa. Un melanoma lo ha stroncato, e con esso tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della tv lo ricordano con affetto.

Noto anche per essere stato il quarto marito di Ivana Trump, il 49enne era un uomo buono e gentile che ha sempre rispettato il prossimo. E’ così che lo ricorda il Direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, suo grande amico e sostenitore.

Racconta dell’amico che era così buono da rendere il suo buon umore contagioso, e che dopo aver iniziato la sua carriera come attore e modello, si è poi trasferito a Londra. Qui per imparare le lingua ha lavorato in un negozio di Versace, ed è stato nel suddetto luogo che è nato l’amore con Ivana Trump.

Trattatosi di un amore vero, lo ha vissuto pienamente. Poi si aggiungono altri progetti, appunto dalla partecipazione del reality, fino alla tragica scomparsa. Di recente, all’Isola dei Famosi c’è stato molto spavento per un terribile evento, ma i naufraghi sono pronti ad affrontare tutte le sfide. Forse un po’ meno a sopportare e superare morti del genere.

Le parole conclusive di Roberto Alessi sono profonde, e rivelano un dettaglio sulla sua malattia in stato di evoluzione:

“Era un uomo molto buono, un ragazzo direi, perché sembrava sempre un ragazzo. È stato a casa mia un anno fa, aveva un cerotto su una mano, ‘Devo farmi vedere'”.

Così, ricordiamo la morte del giovane naufrago mai passato inosservato.