Tutta la verità sulle condizioni di salute di Edoardo Tavassi: abbandono all’Isola dei Famosi?

Stasera andrà in onda su Canale 5 la semifinale dell’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi doveva finire a maggio, ma la produzione ha deciso di andare avanti per un altro mese considerati gli alti ascolti.

Questa decisione è inizialmente piaciuta molto al pubblico, ma settimana dopo settimana i nostri naufraghi stanno sempre peggio. I concorrenti si danno il cambio in infermeria e i tre mesi di Isola si stanno facendo davvero sentire.

Anche Edoardo Tavassi, papabile concorrente vincitore, si è fatto veramente male. In arrivo un nuovo abbandono all’Isola dei Famosi? Scopriamolo insieme

Edoardo Tavassi è un concorrente dell’Isola dei Famosi, nonché la più grande scoperta di questa edizione. Il ragazzo romano con il suo modo di scherzare ha conquistato tutti sin dal primo momento.

Il ragazzo ha avuto un doloroso incidente al ginocchio e si trova da qualche giorno in ospedale. Ancora non è tornato insieme agli altri compagni, ma non è il solo a stare male.

Ad aggiornare sulle condizioni di salute dei naufraghi ci pensa l’inviato Alvin tramite il suo profilo Instagram.

“Vi do un paio di aggiornamenti sui naufraghi. Sono ormai gli ultimi giorni sull’Isola e sono successe un po’ di cose. Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso rientra. Nicolas si è fatto male e anche lui è già rientrato” confessa Alvin, ma il Tavassi come sta?

“Edoardo, invece, si è fatto male al ginocchio. Capiremo lunedì. Sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione quale è” rivela l’inviato dell’Isola dei Famosi.

Non sappiamo ancora se il fratello di Guendalina dovrà abbandonare il reality show o meno.

La produzione ha deciso di continuare il gioco per un altro mese, ma non aveva minimante fatto i conti con la fame e la stanchezza dei concorrenti.

“Tre mesi sono davvero lunghi, però bisogna tenere duro. Manca poco. Lunedì semifinale dell’Isola dei Famosi e capiremo cosa accadrà ai nostri naufraghi” conclude Alvin.

Intanto Carmen Di Pietro si sente molto in colpa per Edoardo. Il ragazzo si è fatto male proprio mentre dava delle direttive alla naufraga per la prova ricompensa.

“A me dispiace, è successo perché dava delle dritte a me su come girare con la canoa. Se non fosse stato lì per me… Mi dispiace tanto” racconta molto abbacchiata Carmen.

Mentre scoppia la paura per la naufraga all’Isola dei Famosi, Luca Daffrè e Marialaura la rincuorano e quest’ultima le dice: “La sua mancanza si sente, non se lo meritava“.

Ancora niente di nuovo sulla condizione di salute di Edoardo Tavassi. Il rischio dell’abbandono è dietro l’angolo, ma magari sono riusciti a curarlo. L’Isola dei Famosi trema ad un passo dalla semifinale