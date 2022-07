By

La telenovela spagnola più famosa di sempre, Una Vita, continua ad appassionare il pubblico del piccolo schermo. Le ultime vicissitudini che hanno come protagonisti Guillermo e Azucena lasciano senza parole i fan.

La coppia formata da Guillermo e Azucena non passa un buon periodo, specialmente nell’ultimo appuntamento che li vede al centro dell’attenzione. Le strade del quartiere di lusso di Madrid, Acacias, si complicano sempre più a causa di eventi che sconvolgono i rapporti tra i personaggi, e modificano l’evoluzione della trama. Dare seconde possibilità è possibile, spesso fa riflettere sul senso dato ad ogni esistenza, e quale piega potrebbe prendere.

I protagonisti sono proprio due personaggi così lontani e diversi, da sembrare assurdo il fatto di vederli insieme. Guillermo è il figlio del proprietario del Nuovo Secolo, Pascual, e Azucena è una donna in preda ad un turbine di emozioni contrastanti.

La delusione d’amore vissuta, e la chiusura della relazione sancita con una lettera dall’ex amato, le fa aprire gli occhi su quale potrebbe essere il suo nuovo inizio. Qualcosa però non va come previsto, oltre i sentimenti, ci mettono anche gli altri protagonisti ad andar contro agli ultimi eventi.

Una Vita: un inizio turbolento per Guillermo e Azucena

Di certo, ad Una Vita i fan ne hanno viste di tutti i colori, ma non solo loro. Gli stessi personaggi sono in balia di eventi totalmente inaspettati, i quali nella maggior parte dei casi finiscono per stravolgere la trama. Le stesse minacce choc vissute da Genoveva sono state un duro colpo, ma l’evento che riguarda Guillermo e Azucena contribuisce ad alimentare un clima di astio e difficoltà.

Così, in balia degli eventi, sono proprio Guillermo e Azucena a voler fare la differenza. All’inizio è proprio lei quella meno favorevole ad avvicinarsi al giovane, ma alla fine cede alle gentilezze di quest’ultimo, il quale fin dagli inizi ha provato qualcosa ne suoi confronti.

Rosina e Hortensia, madre e zia della giovane, esortano la triste innamorata a vedere la vita sotto un altro punto di vista. Specialmente dicendole che le delusioni d’amore non devono pregiudicare la nascita dei sentimenti, ma che bisogna avere del coraggio.

Di eventi tremendi se ne è sentiti parecchi, la verità sul doppio lutto ad Acacias ha molto sconvolto i fan, ma la possibilità della nascita di un nuovo amore pure, però in positivo. Peccato che il già citato Pascual non accetta questa relazione, anzi inizia ad ostacolare la loro evidente complicità imponendo al ragazzo di studiare e di non lasciarsi distrarre dalle ragazze.

Sembrerebbe iniziare una strada tutta in salita, ma diretta all’amore.