Una Vita, addio Genoveva? Minacce choc per lei

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domani a sabato. Hortensia teme che tra la figlia Azucena e un uomo possa nascere qualcosa di pericoloso. Per questo motivo è molto preoccupata

Queste le anticipazioni di Una Vita, la famosissima soap che sta appassionando milioni di fan anche in Italia. Le trame in anteprima riguardano gli episodi che andranno in onda da domani e fino a sabato prossimo. Hortensia è molto preoccupata, perché ha paura che la figlia Azucena possa innamorarsi di un ragazzo pericoloso. Intanto Luis Manas arriva e fa una ricca offerta per tutto, la pensione, il ristorante e la bottega di Lolita. In pratica vorrebbe acquistare tutte queste attività.

Aurelio, intanto, viene raggiunto da un cappellano carcerario che vorrebbe dargli delle informazioni utili sugli ultimi giorni di Natalia, prima della sua tragica fine. Ignacio si arrabbia molto con Adoracion, realizzando che è incompetente e non c’è nulla da fare. Le chiede, quindi, di vedere il suo diploma di infermiera, ma nota che non presenta regolare timbro. Per questo motivo teme che le referenze della donna non siano regolari e procede con delle verifiche. Lolita chiede notizie a Marina: questa va da Adoracion e le spiega che non vuole mentire ancora per aiutarla.

Una vita, David è messo alle strette da Genoveva

Intanto, il cappellano del carcere dove si trovava Natalia spiega ad Aurelio di aver avuto delle confessioni da una detenuta che stava per morire. Il direttore del giornale, intanto, offre a Ramon una collaborazione come editorialista. Lui ne è lusingato e decide di accettare. Intanto, Luzdivina spiega a Marcello di aver trovato nella sua casa il ritratto di una donna che le è molto somigliante. Al maggiordomo questo impicciarsi non piace e si arrabbia moltissimo. Luis invece offre a Inma una somma ingente per acquistare il suo ristorante, ma lei dice di no e ringrazia.

Poi Genoveva scopre la verità su David e Valeria, e questa cosa la ferirà non poco. Ma lei vorrà utilizzare questa preziosa informazione in modo costruttivo. David si vede minacciato da Genoveva, e messo alle strette le propone un accordo, che lei rifiuta. Poi cerca anche di convincere Aurelio a entrare in affari con lui nel settore immobiliare. Ma nemmeno la sua arte di seduzione funziona, e lei preferisce allontanarlo.