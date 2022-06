Una Vita, anticipazioni: è crisi tra Aurelio e Genoveva?

Si dice che tra moglie e marito è meglio non mettere il dito: ma cosa fare quando sono i diretti interessati a combinare guai? Aurelio e Genoveva sono protagonisti dei prossimo appuntamenti, perché l’escalation di novità è sul punto di scoppiare.

Non ci sono dubbi, il format spagnolo Una Vita è molto amato dai fan. La ragione risiede nel fatto che i personaggi e le dinamiche in corso sono studiate ad hoc, ma non solo. La storia è avvincente ad ogni appuntamento. Nello specifico, oggi tratteremo le anticipazioni che riguardano Aurelio e Genoveva, coloro i quali di recente stanno smuovendo più carte in tavola di tutti. Sarà il sospetto, oppure semplice incomprensione, subentra una colpo di scena totalmente inedito ed inaspettato.

La situazione ad Acacias, uno dei quartieri più lussuosi di Madrid, sta diventando sempre più insostenibile. Complice i sospetti di Genoveva e la concessioni mal sopportate di Aurelio. Che il rapporto tra i due sia passato inosservato non è proprio corretto, ma che di sottofondo entrambi stanno vivendo le conseguenze di drammi esterni, è palese.

Così, reduci da episodi sconvolgenti, nei quali i loro piani e mire non sono andati a buon fine, si tirano la somme di quanto accaduto. Intrighi, tradimenti e sospetti, sono al centro di un rapporto danneggiato.

Aurelio e Genoveva: tirano le somme di quanto accaduto

Cos’è accaduto nei precedenti episodi? Innanzitutto, abbiamo parlato di sospetto, e Genoveva ha portato avanti delle indagini per nulla scontate. Anzi si parlerà proprio di queste sue ultime azioni. Come se non bastasse, lo stesso Aurelio non è stato proprio limpido e cristallino nelle azioni portate avanti di recente. La mancanza di comunicazione può portare a brutti scherzi, e il duo tira le somme degli eventi di cui sono stati in balia di recente.

Dove eravamo rimasti? Le indagini condotte da Genoveva l’hanno portata a frugare tra la corrispondenza del marito, ed è lì che era terminato l’ultimo appuntamento. Il sospetto del rapporto tra Valeria e David, e le verità omesse da Aurelio, hanno fatto insidiare il dubbio nella moglie, che è andata fino in fondo.

Così, lui la affronta per quanto scoperto, cioè il frugare nei suoi affari, ma non finisce qui, perché la donna ha una discussione con Valeria, la quale non tollera queste intromissioni. La stessa afferma di aver amato un altro uomo prima di David, e ciò lo rivela ad Azucena in gran segreto.

Peccato che David ha sentito tutto, e la rimprovera per la poco prudenza nel rivelare certe verità, l’avrebbe potuta sentire chiunque! Quest’ultimo dopo aver volutamente rifiutato le avance di Genoveva, ritorna in scena con novità.

Perché è sempre più vicino a Valeria, ma le cose sono destinate ad essere stravolte. Marito e moglie sembrano aver fatto una tregua, però è inevitabile ciò che ormai è saltato fuori: spiega che l’interessa per Valeria è solo per questioni di affari. Sarà vero? Restiamo aggiornati per le prossime novità.