Test: i tuoi colleghi di lavoro ti apprezzano veramente?

Pensi di essere un lavoratore apprezzato? Credi di meritare maggiori attenzioni? Scoprilo grazie a questo semplice test

La gratificazione lavorativa è uno dei principali obiettivi di chi si impegna tutto il giorno per mettersi in mostra. Ricevere un apprezzamento o una promozione dopo tanti anni di onorato servizio può essere un ottimo modo per stimolare il singolo lavoratore ed il resto del gruppo. Un’azienda che premia i suoi dipendenti è sicuramente virtuosa.

E tu, pensi di essere apprezzato dai tuoi colleghi di lavoro? Non è importante quale sia la tua mansione, credi di aver meritato la posizione che occupi o pensi di meritare di più? E soprattutto, cosa ne pensano le persone che sono con te tutti i giorni sul posto di lavoro? Oggi potrai dare una risposta a questo quesito.

Questo test non ha alcuna validità scientifica, si tratta soltanto di un modo divertente per distrarre i nostri lettori, soprattutto quelli impegnati a lavoro. Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo due fiori. Quale preferisci? Quale fiore ha attirato per primo la tua attenzione? Lasciati guidare dall’istinto e fai la tua scelta. Poi consulta il profilo abbinato al tuo fiore preferito.

I profili del test

Fiore numero 1: sei una persona molto precisa, ti piace prenderti cura di tutti i dettagli e non lasci mai nulla al caso. Non ti piace improvvisare, preferisci programmare tutto fino al più piccolo dei dettagli. Questo aspetto del tuo carattere ti permette di essere un ottimo lavoratore, forse poco apprezzato dagli altri. I tuoi colleghi ti vedono come una persona troppo arrivista ma tu sai che non è vero. Ogni tanto potresti anche accettare quella birra con i colleghi, non ti farebbe male.

Fiore numero 2: sei una persona che ama l’avventura. Ti piace provare ogni giorno sensazioni nuove. Non ami stare troppo a lungo nello stesso posto e, per questo motivo, i tuoi lavori durano poco. I tuoi colleghi sentono la tua mancanza quando vai via, gli manca la tua grande energia e la tua personalità particolarmente forte. Prima o poi dovrai decidere di mettere le tende e quel giorno farai felice molte persone.

Il test è terminato, speriamo ti sia piaciuto. Qualora fosse così, sappi che nei prossimi giorni ne troverai altri, sempre molto curiosi, divertenti e stimolanti. A presto.