Dopo Matrimonio a prima vista, arriva la dedica d’amore che spiazza

I due ex protagonisti di Matrimonio a Prima Vista hanno concluso il programma da sposati ed oggi sono ancora insieme: uno dei rari casi in cui la convivenza è effettivamente proseguita. La dedica su Instagram è davvero tenera

Quando gli sposi di Matrimonio a Prima Vista proseguono la loro relazione senza divorziare è un piccolo evento. Quasi sempre, le coppie del famosissimo dating show di Real Time non riescono a proseguire l’esperimento, e dopo le cinque canoniche settimane di prova finiscono con il divorziare e interrompere la loro relazione. Difficile assemblare coppie “a tavolino” che possano davvero funzionare, e allo stesso modo è difficile immaginare che possa sempre scoppiare l’amore tra due persone che non si erano mai viste né conosciute prima.

Una delle rare eccezioni riguarda Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. E’ una delle pochissime coppie che ha “resistito”, decidendo di proseguire la relazione. Hanno partecipato alla settima edizione nel 2021 e le cose tra loro sono andate bene. Talmente tanto che dopo Matrimonio a prima vista hanno deciso di risposarsi. Questa volta in modo consapevole e per loro volontà: nozze bis che per loro hanno avuto un significato molto diverso.

Matrimonio a prima vista, la bellissima dedica di Francesco per Martina: si tratta di una delle pochissime coppie “sopravvissute”

E che le cose tra loro stanno andando bene lo dimostra gli scambi di affetto che i due si scambiano sui social. Bella la dedica di Francesco per la sua Martina, che ha pubblicato su Instagram. “In un mondo povero di sincerità è l’amore ad arricchire l’esistenza“, ha scritto lo sposo felice e innamorato. Una vita insieme felice e all’insegna dell’amore: questa volta il lavoro del famoso algoritmo e degli esperti ha funzionato, visto che i due oggi sembrano inseparabili e molto innamorati.

Basta sfogliare i loro account Instagram per rendersene conto: messaggi, dediche, foto romantiche, e soprattutto tantissimi commenti dei loro fan che celebrano il grande amore nato dalla famosa trasmissione. “Se non ci fosse stata la trasmissione, non ci saremmo mai incontrati: sarà divertente quando chiederanno a nostro figlio come si sono conosciuti mamma e papà”, ha detto Martina in una recente intervista.