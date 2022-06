Test rapido: trova l’emoticon diversa, è un gioco da ragazzi!

Il rompicapo di oggi è davvero divertente, si tratta di una sfida rapida e indolore, o meglio lo sarà se la risolverai in meno di trenta secondi! Individua l’emoticon diversa, è nascosta in mezzo alle altre.

Ti piacciono le emoticon e ami il mondo del digitale? Allora sei ne posto giusto, perché il rompicapo di oggi è davvero divertente e fantasioso. E’ una caccia all’intruso, ma non è così scontata, perché hai solo trenta secondi, e non sembra così facile. Può diventarlo qualora tu attui la giusta strategia, altrimenti finirai per perderti tra le faccine! Se vuoi scoprire la soluzione scorri l’articolo, ma avrò vinto io la sfida.

Emoticon sorridenti e tanta voglia di divertirsi, cosa manca sotto questo caldo torrido? Assolutamente niente! Basta mettersi in gioco e passare del tempo in compagnia dei nostri rompicapo, se vuoi risollevare il morale!

L’obiettivo è trovare la faccina diversa dalle altre in soli trenta secondi, ma per farlo necessiti di una tattica vincente. Ti consiglio di farlo osservandone per bene una, in modo da riconoscere in un battibaleno l’anomalia di quella diversa!

Allora, hai capito come fare e hai già risolto l’enigma? Ci vediamo in fondo all’articolo per vedere se hai indovinato.

Soluzione test emoticon: ecco dov’è quella diversa!

Di certo, esistono una miriade di rompicapo, da quelli di logica a quelli matematici, fino a giungere ad altri che sono delle vere storie da risolvere. L’intrigo fa parte dei nostri giochini, se ti piacciono le sfide prova un indovinello di logica con trabocchetto, è molto divertente, ma la soluzione ti farà impazzire. Nel frattempo, concludiamo quello del giorno, ti fornisco la soluzione e vediamo chi ha vinto la sfida.

Sorridenti e sornione, queste sono le emoticon che comunemente utilizzi quando comunichi via chat i tuoi pensieri. Ovviamente, quelle felici sono molto gettonate, ma quelle qui sopra sono quelle più gettonate. Ma se osservi per bene non sono tutte uguali, una si è nascosta tra loro!

Nel cerchietto rosso potrai intravedere quella diversa, è impercettibile, sta facendo un occhiolino! Il dettaglio dell’occhio chiuso stravolge il senso di una faccina, la quale diventa da felice, ammiccante.

Se ti diverte trovare le differenze, prova il rompicapo dei gattini e trova quello diverso, non perdere tempo e allenati! Al momento, continuiamo a lavorare per rendere le tu sfide sempre più divertenti.