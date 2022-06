Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, arriva tutta la verità su Lulù Selassiè: la sorella Clarissa rompe il silenzio e svela tutto.

Il nome di Luluù Selassiè è stato al centro di rumors e indiscrezioni nel corso degli ultimi giorni. Tutto è nato quando Pipol Gossip ha parlato della festa organizzata per il suo compleanno a Napoli a cui non avrebbero partecipato numerosi invitati. Secondo quanto scritto da Pipol Gossip, la festa si sarebbe rivelata un flop, ma a smentire tutto ci ha pensato prima Clarissa e poi una fan.

Per chiarire definitivamente la situazione, Clarissa Selassiè ha deciso di rilasciare una lunga intervista ai microfoni di Fanpage svelando nei dettagli cos’è accaduto esattamente durante la festa per il 24esimo compleanno della sorella.

Clarissa racconta tutta la verità sul compleanno di Lulù Selassiè

Nessun caso intorno alla festa di compleanno di Lulù Selassiè organizzata a Napoli per pochi parenti e amici. Ai microfoni di Fanpage, Clarissa che aveva già risposto ai rumors con una storia su Instagram, smentisce i rumors sul numero di invitati di cui, molti, non si sarebbero presentati. “Non avevamo intenzione di fare una festa in grande, anche perché Lulù non ne aveva voglia. Voleva festeggiare con le persone a cui vuole bene, con quei pochi amici che si contano sulle dita di una mano”, ha chiarito Clarissa sottolineando che il 9 giugno, giorno del compleanno di Lulù, avevano già festeggiato a casa con amici molto stretti che non rendendo pubblico il tutto con foto e video pubblicati sui social.

Clarissa, inoltre, spiega che Lulù non aveva alcuna voglia di festeggiare e di averlo fatto solo per affetto nei confronti della madre, della famiglia e degli amici. Alla festa erano stati invitati Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Alex Belli, Delia Duran e Antonio Medugno che, per lavoro, non hanno potuto festeggiare. In compenso, c’era Federica Calemme con cui Lulù ha un rapporto molto stretto.

Per quanto riguarda Manuel Bortuzzo, Clarissa non sa se Lulù gli abbia fatto recapitare un invito. “Questo non lo so. Le cose personali di Lulù le sa solo lei. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi, quindi non credo che Lulù abbia mandato l’invito a Manuel”, ha detto la più piccola delle sorelle Selassiè a Fanpage non entrando nel merito della vita privata della sorella.