La festa di compleanno di Lulù Selassiè è diventata un caso: dopo alcuni rumors, spunta la verità di chi ha partecipato al party.

Il compleanno di Lulù Selassiè è diventato un caso. Tutto è iniziato con un post del portale Pipol Gossip secondo cui al party non si sarebbero presentati gli invitati previsti scatenando la reazione infastidita dell’albergo che ha ospitato l’evento. Ma quanto c’è di vero in queste indiscrezioni? A svelare la verità è una fan che ha avuto la possibilità di partecipare alla festa trascorrendo del tempo con Lulù, ma anche con Jessica e Clarissa. Proprio quest’ultima, poi, con una storia pubblicata su Instagram, ha risposto a tutti i rumors.

A replicare ai rumors sulla festa di compleanno di Lulù sono state, come potete vedere dalla foto qui in alto, Clarissa Selassiè e una fan. La più piccola delle sorelle Selassiè ha utilizzato una serie di emoticon per smentire tutte le notizie circolate nelle scorse ore sulla festa di compleanno della sorella mentre il profilo Twitter Rainbow è scesa nei particolari svelando dettagli inediti del party a cui ha partecipato.

Compleanno Lulù Selassiè: la verità di una fan che smentisce tutti i rumors

Nessun caso intorno al compleanno di Lulù Selassiè. A mettere fine a voci, rumors e indiscrezioni riportate dal portale Pipol Gossip è il profilo Twitter Rainbow che scrive: “Io ieri ho visto Lulù stare bene con famiglia e amici e non ho visto alcun fotografo che ‘vagava nel vuoto’ ma un fotografo sempre sorridente che tra l’altro è stato molto gentile e simpatico anche con noi“, ha fatto sapere.

Del party organizzato per la festa di compleanno di Lulù che, negli scorsi giorni, ha ricevuto una dedica speciale da un amico dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, si è occupato anche Fanpage che ha contattato l’hotel in cui è stata organizzata la festa, il manager delle Selassiè e Alex Belli.

Marco Zuppetta, direttore della struttura in cui è stata organizzata la festa, a Fanpage, ha dichiarato: “Abbiamo ospitato con piacere l’evento. È nella nostra natura fornire il miglior servizio possibile a prescindere dal tipo di ospite o dagli accordi presi”.

Il manager, invece, ha spiegato di aver visto Federica Calemme con cui le Selassiè sono molto amiche, ma di essere poi andato via e di non aver visto gli altri invitati. Infine, Alex Belli con cui le sorelle Selassiè hanno trascorso qualche giorno a Mykonos, ha svelato di aver ricevuto l’invito, ma di non aver potuto partecipare per una serata che aveva già in programma.

“Ieri sera avevo la prima della band a Riccione. Certo che ero stato invitato, voglio un sacco di bene a quelle piccolette. Eravamo a Mykonos insieme fino a ieri. È che proprio siamo in giro come delle trottole. Gli invitati le avrebbero dato buca? Ma no, poverina, ma non è vero. È che in questo periodo estivo siamo tutti impegnati. Parlo per me ma sono certo che le vogliamo tutti bene”, sono state le parole dette da Belli a Fanpage.