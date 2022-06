Dopo il divorzio a Matrimonio a prima vista, si mostra così: web in tilt

E’ stata protagonista di Matrimonio a prima vista, ma anche lei ha divorziato dopo il periodo di prova. Poi si scatena sui social così

Anche per lei l’esperienza a Matrimonio a Prima vista non è andata bene. O meglio, è andata incontro al (quasi) immancabile divorzio dopo le nozze al buio e il periodo di convivenza. Finita qui? Sì, ma solo dal punto di vista matrimoniale, anche lei, come per tante altre coppie del famoso dating show di Real Time, è rimasta una bella amicizia con il suo ex marito. Insomma, il programma sembra essere perfetto per far nascere nuove amicizie: tutt’altro discorso per coppie destinate a trascorrere la vita insieme con la fede al dito. Vale lo stesso per Cristina Cadei Danesi, che nello show ha sposato Mattia Viterritti.

I due hanno attraversato un complicato percorso all’interno dello show, provando in tutti i modi a stare insieme e verificare se tra loro potesse nascere un’autentica passione. Così non è stato, e nonostante la reciproca buona volontà hanno deciso che era meglio lasciar perdere e procedere con il divorzio. Tuttavia, anche per loro, come per quasi tutte le coppie che si lasciano, resta questo entusiasmo (un po’ posticcio, a dirla tutta) per una splendida amicizia nata in modo inaspettato.

Matrimonio a prima vista, l’ex sposa sconvolge col suo “lato b”

Poco o niente rammarico per un matrimonio sfumato. Infatti Cristina scrisse: “È stato un percorso bellissimo e indimenticabile: siamo stati sposati conviventi, amici. Ci siamo incazzati, spalleggiati, commossi. In poco tempo abbiamo condiviso così tanto. Sarai sempre parte della mia vita. Anche senza ruolo di marito. Ti voglio bene”. Questa la dedica per Matteo: solito copione insomma. Ma c’era bisogno di un matrimonio (vero e ufficiale) al buio per trovare un nuovo amico? Mentre i follower si pongono questi interrogatori, lei ha deciso di stupire tutti e postare sul suo account una foto incredibile.

La bellezza di Cristina è fuori discussione (chissà se Mattia la rimpiange!) e lei lo sa, facendo impazzire i suoi fan. Una foto del “lato B” in un esotico luogo di vacanza, citando la voglia di tornarci prima possibile. Insomma, l’immagine in bikini di Cristina fa impazzire tutti: e chissà che ora non aumentino i suoi prossimi “spasimanti”.