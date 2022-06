Beautiful anticipazioni: ultimatum per Thomas, Brooke non ci sta

Intrighi, tradimenti e ultimatum, non possono mancare negli ultimi appuntamenti di Beautiful. La soap americana più amata mette Brooke in una posizione difficile, la quale non demorde.

Senza dubbio gli eventi e la suspense non mancano. Magistralmente definita, la trama degli ultimi episodi di Beautiful è contraddistinta da eventi di un certo peso. Dalla scomparsa di Vinny, fino al ritorno di Liam, non si può prevedere la fine dei fatti, ma di certo un personaggio come Brooke tenterà il tutto e per tutto pur di far andare le cose per come ha già deciso. Infatti, il ritorno del personaggio, innescherà nuove dinamiche inedite.

Se il pubblico informatissimo dei fatti, sperava che in Beautiful tutto resti tranquillo, si sbaglia di grosso, poiché gli eventi stanno prendendo un corso ostile, specialmente per personaggi come Thomas.

La fortuna e la longevità della serie sono dati dalla cura nell’organizzare il colpo di scena in maniera che il pubblico rimanga senza parole, ed anche questa volta il risultato è andato a buon fine.

Beautiful: le parole di Brooke sono taglienti come lame

Di certo, non stiamo parlando dell’unico sconvolgente evento. I telespettatori erano già rimasti di stucco quando Liam scoprì la tragedia e Hope rimase all’oscuro di tutto, fatti e news che hanno sconvolto la trama. Il punto è che al di là dei singoli eventi, ci sono azioni, gesti e decisioni intraprese dai personaggi che a volte sono più potenti di qualsiasi altra condizione posta. Ecco perché parliamo di Brooke e Thomas.

Che il personaggio di Brooke sia forte non ci sono dubbi, ma anche Thomas ha generato non poco scompiglio. La situazione diventa insostenibile da quando è tornato Liam, una situazione che ha generato nel diretto interessato una condizione di pace, ma non può dirsi lo stesso per quanto riguarda alcuni protagonisti.

Infatti, per quanto sia sereno, ha comunque affrontato un momento tragico alla morte di Vinny, situazione che rivela ad Hope, la quale è felice di vederlo. Ma siamo abituati a vedere in Beautiful, che ogni coppia felice non è destinata ad esserlo a lungo, anche se Brooke ci prova.

Intima con parole dure Thomas a star lontano da Hope che dal ritorno di Liam sembrerebbe essere tornata serena. Lui afferma che non farà nulla di male e che resterà al proprio posto, ma niente può essere dato per scontato. Ad esempio, lo stesso matrimonio a sorpresa per una Logan sconvolge, e non poco i fan.

Nel frattempo, la coppia Liam e Hope sta facendo i conti con la lontananza, e tra rassicurazioni e ritorni, attendiamo l’evoluzione di queste condizioni per niente semplici.