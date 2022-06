Test: pensi di aver trovato l’anima gemella? Scoprilo grazie ad una torta

Credi che la persona che hai accanto sia quella giusta? Questo test potrà schiarirti meglio le idee. Ci vorranno soltanto cinque minuti

Trovare l’anima gemella è probabilmente uno dei principali sogni di un essere umano. Avere accanto una persona in grado di ricambiare i nostri sentimenti è importante, soprattutto se questa persona è capace anche di comprenderci fino in fondo. Parliamo di quelle persone con le quali non serve usare le parole, l’intesa si raggiunge con un gesto o un semplice sguardo.

È una questione di magia o di chimica, come cantava qualcuno qualche mese fa. Questo test ha l’obiettivo di comprendere se la persona che hai accanto è veramente quella giusta. Come? Analizzando i dettagli più intimi della tua personalità. In base alla risposta che darai, sarà possibile capire se hai scelto davvero l’anima gemella oppure no. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo.

Il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo carino e divertente per regalare ai nostri lettori qualche attimo di relax. Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo due torte: quale scegli? Quale torta ha attirato per prima la tua attenzione? Fai la tua scelta e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato alla tua torta preferita.

I profili del test

Torta numero 1: sei una persona che non vuole mai accontentarsi. Hai scelto questa torta perché ti piace il cioccolato e non vorresti mangiare altro in questo momento. Forse non hai trovato la vera anima gemella ma sicuramente lo farai, perché non vuoi una persona accanto soltanto per avere un po’ di compagnia. Tu vuoi un partner in grado di comprenderti fino in fondo, con il quale affrontare tante avventure. Magari non sarà l’amore eterno, ma sarà sicuramente amore vero.

Torta numero 2: se hai scelto questa torta, vuol dire che la persona che hai accanto è sicuramente quella giusta. Non c’è alcun dubbio! Hai trovato il partner ideale e probabilmente invecchierete insieme. Hai un carattere molto dolce, ti piace prenderti cura del tuo partner e apprezzi quando c’è lo stesso interesse dall’altra parte. Siete una coppia perfetta, non vi manca niente.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri, a presto.