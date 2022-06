Vacanza di coppia? No grazie. Questi tre segni zodiacali non vedono l’ora di partire perché potranno finalmente stare un po’ da soli

Si avvicina il periodo delle vacanze e molte persone hanno già programmato il proprio viaggio. C’è chi si sposterà soltanto di qualche chilometro, forse per raggiungere la casa al mare di proprietà della famiglia, e c’è chi farà un viaggio lunghissimo, magari dall’altra parte del mondo. Quando si sceglie dove prenotare le vacanze è importante decidere il luogo giusto ma anche la compagnia.

C’è chi ama viaggiare in coppia, chi vorrebbe radunare tutti i suoi amici e partire all’avventura e chi, al contrario, preferisce viaggiare da solo. I viaggi in solitudine non sono noiosi, anzi. Poter prendere tutte le decisioni, senza dover rispettare le tempistiche altrui, è molto interessante, soprattutto per alcuni segni zodiacali. Oggi scopriremo quali sono i tre segni zodiacali che andranno in vacanza da soli questa estate. Credi che ci sia anche il tuo segno?

I tre segni zodiacali che viaggeranno da soli in estate

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere molto forte. Il Leone ha bisogno di avere sempre tutto (e tutti) sotto controllo, ma non d’estate. Quando arriva il periodo delle ferie estive, questo segno ha bisogno di restare da solo e ricaricare le batterie al riparo da inutili litigi, tipici della routine quotidiana.

Scorpione: al secondo posto in classifica troviamo il segno dello Scorpione. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco non va d’accordo con tutti e, per questo motivo, preferisce viaggiare da solo in estate. Lo Scorpione non rigetta l’idea di conoscere persone nuove durante il percorso ma preferisce partire da solo, soprattutto se ha un partner. Questo segno odia le vacanze di coppia perché le considera noiose.

Ariete: il primo posto in classifica va al segno dell’Ariete. Questo segno si aggiudica meritatamente il primato perché è abituato a darsi alla pazza gioia in vacanza. Se è impegnato sentimentalmente, l’Ariete si sentirebbe imprigionato dovendo viaggiare con il proprio partner. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non ha voglia di adeguarsi alle abitudini degli altri, quindi sceglie di partire da solo, anche perché si occupa degli altri durante tutto l’anno e, almeno in vacanza, preferisce dedicarsi soltanto a sé stesso.