Riccardo Guarnieri cacciato da Uomini e Donne? Beccato con lei!

Riccardo Guarnieri è stato cacciato dal Trono Over di Uomini e Donne? L’ex di Ida Platano è stato beccato in compagnia di un’altra lei durante la pausa del programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi..

Riccardo Guarnieri rischia di dire di nuovo addio al suo posto al Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo? Il cavaliere è stato beccato in compagnia di una nuova Lei ed è il tutto è stato approvato non solo da una serie di segnalazioni, che diventano sempre più insistenti, ma anche di foto che sono state inviate all’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram.

Un utente della rete, infatti, ha beccato l’ex fidanzato di Ida Platano in dolce compagnia ed ha pensato di immortalare il momento e di inviarglielo facendo nascere il dubbio, considerando anche le precedenti segnalazioni, che dopo la fine della messa in onda del programma non abbia smesso di cercare l’amore.

Riccardo Guarnieri si è fidanzato dopo Uomini e Donne? La foto in questione non sembra lasciare molti dubbi a riguardo.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri beccato con lei dopo la fine del programma

Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, dopo la pausa estiva della trasmissione, dove un’altra discussa coppia è stata beccata così, è stato avvistato in dolce compagnia come potete notare dalla foto in questione che è stata inviata dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Questa, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, non è di certo l’unica segnalazione sull’ex di Ida Platano in quanto vi avevamo già parlato di altri avvistamenti insieme ad una donna mora facendo nascere il sospetto che sia riuscito a trovare l’amore poco dopo la fine del programma.

Se così fosse, regolamento vuole, il cavaliere sarà costretto a lasciare Uomini e Donne in quanto lo scopo del programma, è bene ricordarlo, è quello di trovare l’amore e se lui l’ha trovato durante il periodo di stop sarebbe inutile ritornare in studio.

Certo, è pur vero che la foto non mostra un bacio o qualcosa di intimo tra i due e potrebbe trattarsi semplicemente di una sua amica, ma alcuni sospettino che si accompagni da un po’ con questa ragazza, forse la stessa delle segnalazioni precedenti, facendo intuire che si stiano frequentando.

Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne almeno per il momento ha preferito non commentare il gossip che lo riguarda, ma sicuramente durante il corso delle prossime settimane ne sapremo di più.