Colpo di scena a Uomini e Donne: dopo gli scontri, la coppia si fa beccare cosi

Uomini e Donne ha servito l’ennesimo colpo di scena: la coppia, dopo le numerose discussioni avute al Trono Over, è stata beccata così!

Durante Uomini e Donne abbiamo visto questa coppia discutere numerose volte, ma dopo la fine del Trono Over i due sono stati beccati in maniera completamente differente. In che modo?

Una lettrice di Isa e Chia ha scelto di trascorrere una serata in compagnia delle canzoni di Vasco Rossi partecipando ad un suo concerto e tra i posti vicino al suo non ha potuto fare a meno di notarli.

Dopo di tutto che avrebbero dovuto prendere parte ad una delle date del tour del noto cantante non era di certo un mistero in quanto proprio negli studi Elios di Roma gli erano stati regalati i biglietti ed hanno deciso di utilizzarli per andarci insieme, facendo sospettare che anche questa volta Maria De Filippi ha fatto il miracolo.

Pinuccia ed Alessandro dopo Uomini e Donne sono stati beccati così da una fan che ha subito provveduto ad inoltrare le foto ad Isa e Chia.

Pinuccia ed Alessandro dopo Il Trono Over di Uomini e Donne beccati così

Pinuccia ed Alessandro hanno avuto un percorso molto movimentato durante Uomini e Donne, dove l’ex tronista ha deciso di dare una svolta sensuale al suo look, dove lui aveva ribadito più volte che da lei voleva soltanto un rapporto di amicizia e nulla di più.

Pinuccia Della Giovanna però non si è mai arresa ed è andata dritta per la sua strada, provando e riprovando più volte a conquistare il suo cuore. Ora, che il programma è andato in pausa, non possiamo sapere se tra loro c’è stata una svolta o meno per il loro rapporto ma senza alcun dubbio il fatto che abbiano scelto di andare insieme al concerto di Vasco Rossi lascia ottime speranze per chi sperava che tra i due ci potesse essere un lieto fine.

Alessandro e Pinuccia di Uomini e Donne sono rimasti semplicemente ottimi amici o tra loro è nata la scintilla? Anzi, le famose farfalle dello stomaco di cui lui tanto parlava quando era al centro degli studi Elios di Roma?