Andrea Nicole, svolta sensuale dopo Uomini e donne: spettacolare in intimo

By

Andrea Nicole dopo la fine del suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne ha deciso di lasciarsi andare ad una svolta decisamente sensuale sui suoi account social.

Andrea Nicole è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Uomini e Donne, facendo la storia della trasmissione diventando la prima tronista transessuale di Maria De Filippi.

Andrea nel giro di poche settimane, nonostante il suo percorso non si sia concluso come tutti speravano, è entrata subito nel cuore del pubblico del piccolo schermo che l’ha subito accolta con grande amore e affetto. Tant’è che è seguitissima sui suoi profili social dove la svolta sensuale non è passata inosservata.

Andrea Nicole dopo Uomini e Donne ha stupito tutti i suoi fedeli sostenitori con una serie di scatti da togliere il fiato.

Uomini e Donne: la svolta sensuale di Andrea Nicole sorprende tutti

Andrea Nicole ha deciso di lasciare con il fiato sospeso tutti i suoi fan, pubblicando, nella sezione dedicate alle stories di Instagram (niente paura: alla fine di questo articolo trovate le foto in questione) una serie di scatti che la immortalano in tutta la sua bellezza.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che a differenza di Luca e Soraia, che stanno vivendo alcune difficoltà nella loro vita di coppia, si sta godendo la sua bellissima relazione con Ciprian, ha deciso di rispondere ad una sua fedele sostenitrice che ha notato il top da lei in precedenza indossato e voleva vederlo meglio. Nicole ha deciso di stupirla indossandolo, accompagnando il tutto soltanto da un slip.

La nuova foto di Andrea Nicole ha mandato in tilt il web che non ha potuto fare a meno di ammirare tutta la sua bellezza immortalata in pochi scatti che nel giro di pochissimo tempo sono diventate tra gli argomenti preferiti degli utenti della rete, che sono rimasti tutti ammaliati dalla sua bellezza e dal suo charme.

Questa nuova versione dell’ex tronista di Maria De Filippi è piaciuta e non poco e ci si chiede se nelle prossime settimane continuerà su questa riga oppure se si tratta di un episodio isolato. Per scoprirlo non ci resta che attendere.