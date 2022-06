Appartieni ad uno di questi tre segni zodiacali? Brutte notizie in arrivo

Se sei nato sotto uno di questi tre segni zodiacali, sappi che potrebbero arrivare pessime notizie. Qualcuno ti spezzerà il cuore

Ricevere una brutta notizia non è mai bello, specialmente se si tratta di questioni sentimentali. Dimenticare una delusione d’amore è impossibile, anche se spesso aiuta a “tenersi in allenamento” per il resto della propria vita. Come reagisci quando qualcuno ti spezza il cuore? Sei una persona che diventa subito malinconica o reagisci con rabbia?

Alcuni segni zodiacali sono destinati a ricevere delle brutte notizie nel corso di questa estate. In particolare, questi tre segni zodiacali soffriranno per amore: qualcuno gli spezzerà il cuore e sarà importante farsi trovare pronti. Sperando che il tuo segno non si trovi in questo elenco, ecco i segni zodiacali ai quali qualcuno spezzerà il cuore durante l’estate. Credi che il tuo segno si trovi sul podio?

I segni zodiacali ai quali qualcuno spezzerà il cuore

Acquario: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non va d’accordo con tutti e questo aspetto può rovinare alcuni rapporti, soprattutto nella sfera sentimentale. Questo segno è molto romantico e non riesce a gestire una delusione d’amore, perché si fida troppo della persona che ha accanto. L’Acquario reagirebbe male se fosse lasciato, meglio farsi trovare pronti, non si sa mai!

Sagittario: al secondo posto in classifica c’è il segno del Sagittario. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco persona facilmente un tradimento ma soffre molto se qualcuno gli spezza il cuore. Questo segno potrebbe non essere ricambiato da qualcuno nelle prossime settimane e dovrà imparare a gestire le sensazioni causate da questa grossa delusione. Ci sarà tempo per trovare la persona giusta ma adesso non bisogna assolutamente abbattersi. Goditi l’estate, se non ti vuole sono problemi suoi.

Cancro: il primo posto in classifica è occupato dal segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco stanno vivendo un periodo particolarmente burrascoso con il proprio partner. Le cose non vanno bene da tempo ed una separazione sarà inevitabile. Il Cancro potrebbe trovarsi con il cuore spezzato da un momento all’altro ma dovrebbe comprendere che non si può trascinare ad oltranza una relazione già terminata da tempo.