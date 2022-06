Scegli un oggetto e scopri quale è il lavoro fatto ad hoc per te con questo semplice test

Le nostre scelte rivelano molto della nostra personalità. Non sono mai date dal caso, ma si basano sul nostro gusto, il passato che abbiamo vissuto e quello che ci dice l’istinto.

A tutti capita di sentirsi persi quando si parla del lavoro che vuoi fare. Ecco che oggi ti proponiamo il test dell’oggetto proprio per trovare il mestiere adatto a te. Con una semplice scelta potrai avere delle risposte, ma prima valutiamo le varie possibilità

Test: scegli un oggetto e scopri il lavoro perfetto per te

In questo test dell’oggetto ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Guarda tutte le possibilità e scegli in base al tuo gusto. Leggi poi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire il lavoro fatto ad hoc per te.

1) Investigazione

Tu sei una persona più razionale che pratica. Il tuo lavoro ideale si basa quindi sullo studio di dati e informazioni, piuttosto che sullo stare al pubblico e fare squadra.

Sei molto bravo nel trovare delle soluzioni innovative ai problemi a ami analizzare tutto nei minimi particolari.

Vuoi lavorare da solo, non vuoi perdere tempo nei rapporti interpersonali. Solo in tua compagnia riesci a concentrarti al massimo e avere un quadro completo della situazione.

Riesci a trovare il pelo nell’uovo, dei dettagli che a qualsiasi persona passano inosservati, ma che sono sempre gli ultimi tasselli del puzzle.

Chi scegli questo oggetto è adatto per fare l’investigatore, il programmatore, il tecnico di laboratorio, l’ingegnere, l’hacker, il veterinario, farmacista, lo scienziato.

2) Pratico convenzionale

Sei una persona concreta ed affidabile. La tua indole è perfetta per gli ambienti organizzati per ricoprire ruoli statali in piccole o grandi aziende.

Nel tuo lavoro, rimani sempre concentrato e porti a termine ogni compito con precisione e fiscalità.

Preferisci avere una persona che ti dice cosa devi fare, piuttosto che prenderti tutta la responsabilità. Sai che se qualcuno ti dice di fare una cosa, tu la porterai a termine in modo egregio.

Sei molto meticoloso e ti piace la routine. Tutto deve essere organizzato e preciso sotto i tuoi occhi e anche solamente risistemare dei vecchi fascicoli per te è un divertimento. Passare dal caos all’ordine esteticamente bello è il compito che ti dà più soddisfazioni.

I ruoli adatti a te riguardano la documentazione, registrazione e organizzazione. Potresti fare l’amministratore o il segretario. I lavori perfetti sono anche il cassiere, il contabile o l’impiegato in banca.

3) Artistico creativo

Hai un ottimo senso estetico e ami tutto ciò che riguarda l’estro e l’arte. Con la tua fantasia, riesci a creare cose uniche e accattivanti.

Non ami le regole e i limiti; vuoi sentirti libero di essere quello che vuoi essere.

Ti piace sia lavorare in gruppo che da solo. L’importante è che nessuno provi a darti de consigli o ostacoli la tua immaginazione.

Saresti perfetto per il ruolo di copywriter, fotografo, scrittore, musicista, cantante, attore, stilista, designer, creatore di pubblicità.

4) Imprenditore

Tu sai come farti rispettare lavorando in squadra. Sei un ottimo leader e hai un ottimo occhio critico per gli affari.

Ti puoi occupare della gestione e dell’organizzazione: l’importante è che tu diriga e non faccia.

Le persone come te sono molto brave nell’ambito della moda per quanto riguarda l’abbigliamento, ma anche a fotografia. Potresti anche investire nel campo della ristorazione.

5) Sociale

Sai ascoltare, sei empatico e sai comunicare in modo emotivo. La tua indole è perfetta per lavorare nel sociale.

Ti piace aiutare le persone, ma anche insegnare e renderle parte di una comunità. Odi che le persone si sentano sole.

Il lavoro di gruppo è perfetto per te: puoi coinvolgere e incoraggiare. Inoltre, ami che qualcuno ti dica che senza di te non ce l’avrebbe fatta.

I mestieri perfetti per te sono l’assistente sociale, l’infermiere, lo psicologo, l’insegnate o funzionario di polizia.

6) Pratico concreto realista

Preferisci i fatti alle parole. Tu prediligi lavorare con materiali, oggetti, macchinari, piuttosto che stare in aziende a parlare con persone.

Hai delle mani magiche per tutto quello che riguarda il “fai da te”. Crei tante cose dal nulla.

Tu sei pratico. Quando c’è bisogno di un lavoro manuale, sei il primo che viene chiamato. Non perdi tempo in chiacchiere ma fai. Il tuo motto è “Se vuoi, fai!“.

Potresti fare l’artigiano, il meccanico, il giardiniere, l’elettricista, l’agricoltore, l’autista.