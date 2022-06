Scegli un ombrellone e scopri la tua vera personalità con questo coloratissimo test

Ah, impossibile non notare il caldo che sta facendo in questi ultimi giorni. C’è chi è già riuscito a scappare al mare almeno per qualche giorno e chi invece sogna e attende momenti più tranquilli per godersi il primo bagno.

Oggi ti proponiamo il test dell’ombrellone per scoprirti in profondità. Le scelte rivelano molto della nostra personalità e tutte nascondono una parte del nostro inconscio.

Prima, però, valutiamo le varie possibilità

Test: scegli un ombrellone e scopri la tua vera identità

In questo test dell’ombrellone ti mettiamo di fronte a tre possibilità. Scegli in modo istintivo e scopri lati nascosti del tuo carattere. Leggi poi la risposta corrispondente alla tua scelta.

Scopriti anche con il test del vestitino estivo, ma iniziamo!

1) Uno

Sei un leader nato! Riesci ad influenzare positivamente chi ti circonda. Il fatto è che tu credi a quello che dici e gli altri non possono fare a meno di pensarla come te.

Sei saggio e un ottimo consigliere.

Potresti raggiungere l’impossibile solo se tu ti impegnassi di più. Con il lavoro di squadra e la lealtà, spianeresti la strada agli altri, soprattutto a tutti quelli che hanno troppa paura anche solo di iniziare.

2) Due

Sei una persona veramente curiosa. Diciamo che il tuo cervello si attiva molto quando ti sfidano, soprattutto se riguarda l’educazione o l’imparare qualcosa di nuovo.

Corsi online, libri sul “come fare” o ascoltare una persona più saggia di te ti stimolano nel divenire migliore.

Prova anche il test del tuo punto di forza.

Hai bisogno di continui stimoli che non rendano la tua mente sedentaria. Se ti senti in un momento di stasi, inizi a sfidare proprio te stesso scoprendo un nuovo mondo ancora mai affrontato.

3) Tre

Sei una persona altamente intuitiva. Tutti si basa su ciò: la tua attenzione, fiducia, le azioni, insomma il vivere.

Nel nostro percorso cerchiamo continuamente approvazione e risposte dagli altri, quando tutto questo dovrebbe arrivare solo da noi.

Con questo tuo modo di vivere devi stare più attento ai tuoi sogni riuscendo a razionalizzarli.

Se noti uno stesso particolare o ricevi il medesimo messaggio per tre volte in dei momenti diversi, stai sicuro che stai per affrontare qualcosa di molto rilevante per te