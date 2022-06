L’appartenenza ad un determinato segno zodiacale può alterare il tuo carattere. Ad esempio, preferisci la montagna al mare? Ecco il perché

Ormai ci siamo, è tempo di vacanze e molti lavoratori hanno già prenotato le loro ferie. I più fortunati sono già in vacanza e riprenderanno a lavorare direttamente a settembre, i comuni mortali dovranno accontentarsi di un periodo più breve: si va dal semplice weekend alle due settimane. L’importante è staccare la spina per qualche giorno, prima di rituffarsi nella routine quotidiana.

La domanda che milioni di italiani si pongono ogni anno è sempre la stessa: quale sarà la meta delle prossime vacanze? Molti sceglieranno località di mare ma c’è tante gente che ama la montagna e preferisce passare lì le sue vacanze estive. Anche tu preferisci la montagna al mare? Forse perché il tuo segno zodiacale altera le tue decisioni. Oggi scopriremo quali sono i tre segni zodiacali che preferiscono andare in vacanza in montagna.

I tre segni zodiacali che amano la montagna

Pesci: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sceglie con attenzione le persone con le quali trascorrere le ferie estive ma è molto più interessato alla montagna piuttosto che al mare. Questo segno adora la montagna, spesso prova a prendere qualche giorno di ferie durante l’anno proprio per passare qualche giorno in una località in altura. E ama tornare d’estate, quando la temperatura è fresca ed è facile rilassarsi, al contrario di ciò che succede nelle spiagge super affollate.

Cancro: al secondo posto in classifica c’è il segno del Cancro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama la montagna perché riesce ad emozionarsi quando è a contatto con la natura. Soprattutto in questo periodo, il Cancro ha terribilmente bisogno di serenità e la montagna è il luogo ideale per isolarsi dal mondo intero e ricaricare le batterie. Il Cancro si sente a casa quando trascorre qualche giorno in montagna.

Sagittario: il primo posto in classifica è occupato dal segno del Sagittario. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ama fare lunghe passeggiate e adora le escursioni tra i sentieri montagnosi. Questo segno ama la natura e ha bisogno di prenotare le vacanze in montagna per allontanarsi dal caos cittadino.