Gelo nella coppia di Uomini e Donne: l’assordante silenzio fa rumore

Dopo Uomini e Donne la coppia sembrerebbe vivere un periodo di crisi. L’assordante silenzio ha fatto rumore e non poco nel mondo del web.

Uomini e Donne gli aveva permesso di trovare l’amore e durante l’esperienza negli studi Elios di Roma sembravano essere più affiatati che mai. Nella vita reale, invece, le cose non sembrerebbero andare come sperato.

Certo, i due non hanno ancora commentato i gossip che li riguardano, ma gli utenti della rete sono convinti che la loro storia sia finita prima ancora di iniziare. Il motivo? Sono rarissime le volte in cui sono stati avvistati insieme e sui social difficilmente compare un pensiero rivolto dall’uno verso l’altra. Senza dimenticare che lui ha scelto di partire per un viaggio di famiglia in cui starà lontano per un mese, facendo nascere ancora di più il sospetto che non siano destinati a durare.

Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne è stato travolto dalla polemica e il silenzio adottato nei confronti di Valeria Cardone non sembra affatto aiutare. Soprattutto se si aggiungono altri due importanti fattori.

Matteo Ranieri criticato dopo Uomini e Donne: cala il silenzio su Valeria

Matteo Ranieri in un primo momento ha scelto di replicare agli attacchi ricevuti per poi ignorare il tutto, ma ci sono due fattori che non sono sfuggiti al pubblico di Uomini e Donne che è sempre più convinto che la storia nata con Valeria Cardone negli studi Elios di Roma non stia andando proprio bene.

Il primo elemento è che lui starà via durante il giorno del suo compleanno, in quanto in viaggio con la sua famiglia, ma se dopo di tutto era un viaggio già programmato non poteva di certo farci molto, ma un secondo fattore ha insinuato il dubbio in maniera ancora più profonda in quanto l’ex tronista non ha mai dedicato un pensiero social alla sua dolce metà.

A primo impatto potrebbe sembrare per una certa riservatezza, ma appare strano agli occhi degli utenti della rete che abbia scelto di rivolgere in più occasioni dediche a Luca Salatino, con cui ha condiviso buona parte del suo percorso al Trono Classico, e non alla sua fidanzata.

Tra Matteo e Valeria dopo Uomini e Donne le cose non stanno andando come sperato o i due preferiscono viversi al di fuori dell’attenzione mediatica? Purtroppo soltanto il tempo riuscirà a rispondere a questa domanda.