Altro che Valeria! Durissimo attacco a Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne

Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne è stato preso di mire dagli utenti della rete. Il motivo? C’entra la sua relazione con Valeria Cardone.

Matteo Ranieri era stato uno dei tronisti più attesi della scorsa stagione di Uomini e Donne, in quanto molti volevano il suo riscatto dopo la fine della storia d’amore con Sophie Codegoni, nata proprio negli studi Elios di Roma, ma purtroppo dopo la fine della trasmissione sembrerebbe aver deluso le loro aspettative. Il motivo?

L’ex tronista ha scelto di terminare il suo percorso all’interno del programma scegliendo Valeria Cardone. I due sembravano essere davvero molto affiatati, ma dopo la fine della trasmissione le occasioni in cui sono state insieme sono state davvero poche. O almeno quelle mostrate pubblicamente.

In molti sospettano dunque che sia stata una scelta di comodo, anche per lui a breve partirà per un viaggio di un mese senza di lei e questo ha alimentato ancora di più il gossip sul loro conto.

Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne è stato travolto dalle critiche e lui ha scelto di replicare così di fronte alle insinuazioni degli utenti della rete.

Uomini e Donne: Matteo Ranieri non ci sta e replica alle insinuazioni del web

Matteo Ranieri è stato accusato dai fedeli sostenitori di Uomini e Donne, che sono rimasti senza parole per quanto accaduto ad alcuni ex protagonisti, di aver fatto una scelta di comodo soltanto per uscire bene dal programma e che tra lui e Valeria Cardone non c’è una vera storia d’amore. Anzi, molto sospettano che lui la stia soltanto prendendo in giro e che sia pronto a ripetere lo stesso finale amaro che è accaduto con Sophie Codegoni.

L’ex tronista ha così rotto il silenzio rivelando che il viaggio che lo vedrà impegnato nel prossimo mese è una vacanza di famiglia che fa ogni anno. Semplicemente quest’anno, approfittando di alcune nozze in famiglia che ci saranno nel Nord Europa, hanno deciso di viaggiare per il Regno Unito e l’Inghilterra.

Per questo motivo lei non avrebbe preso parte all’evento, ma gli utenti della rete vogliono vederci chiaro e il sospetto che tra i due le cose non siano tutte rose e fiori resta. Soltanto il tempo, però, potrà rispondere a questo loro dubbio.