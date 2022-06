Isola dei Famosi daytime 20/06/22, Nicolas svela la verità su Edoardo: Mercedesz delusa

All’Isola dei Famosi Mercedesz Henger non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione dopo che Nicolas Vaporidis ha svelato tutta la verità sul suo compagno di viaggio Edoardo Tavassi.

All’Isola dei Famosi la tensione è alle stelle, sia perchè quest’avventura sta giungendo al termine ma anche perchè i concorrenti sono ormai stremati dalla mancanza di cibo.

Senza dimenticare i numerosi infortuni che li hanno visti protagonisti. In particolar modo nelle scorse ore Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis sono tornati dall’infermeria dopo essere stati poco bene e lei ha deciso di aggiornarlo su quanto è accaduto in sua assenza. Soprattutto facendo riferimento alla delusione provata nei confronti di Edoardi Tavassi, che non si sarebbe interessato alle sue condizioni di salute.

Nicolas Vaporidis ha svelato tutta la verità su Edoardo Tavassi, rivelando alla figlia di Eva Henger come stanno realmente le cose tra loro.

Nicolas Vapordis consola Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi: l’amaro sfogo di lei

Nicolas Vaporidis ha fatto notare a Mercedesz Henger, dopo che è tornata per il suo infortunio dall’infermeria, che purtroppo le intenzioni del suo compagno di viaggio sono sempre state chiare in quanto da lei non voleva nient’altro che un rapporto di amicizia e non una storia d’amore.

Per questo motivo lei ci è rimasta male dal suo atteggiamento in quanto si aspettava qualcosa di più di una semplice amicizia, ma purtroppo questo non è nato. Edoardo Tavassi ha sempre chiarito che trovare l’amore non è mai stato il suo obiettivo durante la permanenza all’Isola dei Famosi e per questo motivo ha messo fin da subito dei paletti, pur continuando a scherzare con lei come se niente fosse.

Mercedesz Henger è delusa da Edoardo Tavassi, ma quest’ultimo non ne vuole sapere. Tant’è che negli scorsi giorni, prima che facesse anche lui visita all’infermiera, l’ha accusata di essere falsa e stratega e di non credere nell’interesse che lei professa di avere nei suoi confronti.

La figlia di Eva Henger, però, ha raccontato a Nicolas Vaporidis che molti dei loro compagni di viaggio avrebbero fatto un doppio gioco nei suoi confronti in quanto l’avrebbero appoggiata in separata sede, dandole ragione, ma non avrebbero mosso un dito per difenderla da Tavassi. Loro, almeno pubblicamente, sembrano essere tutti dalla parte di quest’ultimo.