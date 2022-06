Ritorno di fiamma per l’ex gieffina: torna con l’ex e lo annuncia così

L’ex gieffina ha annunciato il ritorno di fiamma con il padre del suo bambino! Dopo la crisi i due hanno ritrovato l’amore che li teneva uniti un tempo.

L’ex gieffina si sta godendo un meritato periodo di pace. Qualche tempo fa, infatti, il suo ex aveva annunciato la fine della loro relazione. I due, durante il primo lockdown, hanno vissuto un periodo di crisi in cui sono emerse tutte le incomprensioni che si celavano negli angoli della loro relazione e per questo motivo avevano deciso di dirsi addio e vivere la loro vita in maniera separata.

Ovviamente hanno mantenuto i contatti, com’è giusto che sia, in quanto dal loro amore è nato il piccolo Renzo anche se il rapporto sembrava ormai essere giunto al capolinea. Fortunatamente però la vita è ricca di colpi di scena e Serena Garitta ha confermato il ritorno di fiamma con Nicolò Ancona! Il dolcissimo annuncio ha emozionato gli utenti della rete che hanno non hanno potuto fare a meno di gioire per questo inatteso ritorno di fiamma.

Serena Garitta annuncia il ritorno di fiamma con Nicolò Ancona: il dolcissimo gesto

Serena Garitta, che ricordiamo ha esordito sul piccolo schermo degli italiani grazie all’edizione Nip del Grande Fratello, dove una coppia vip sembrerebbe voler fare il grande passo, ha confermato il ritorno di fiamma con il suo ex anche se lei in maniera aperta non aveva mai confermato la rottura.

A parlarne, all’epoca, fu proprio Nicolò Ancona e lo stesso ha rivelato il loro ritorno di fiamma in quanto hanno deciso di partire insieme per un viaggio a Londra. Il tutto è stato immortalato sui loro account social e l’ex gieffina ha deciso di condividere il tutto nelle stories, aggiungendo un cuore alle clip e foto che li immortalano insieme.

Il dolcissimo gesto di Serena Garitta non è passato inosservato dai suoi fedeli sostenitori sul web che non hanno potuto fare a meno di mostrare tutto il loro supporto nei suoi confronti. Felici che sia riuscita a ridare al suo piccolo Renzo la meravigliosa famiglia che insieme avevano formato durante il corso di questi anni di amore.