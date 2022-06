Isola dei Famosi daytime 21/06/22, Edoardo Tavassi distrutto: la verità dopo il ritiro

L’Isola dei Famosi ha perso uno dei più grandi concorrenti di quest’edizione: Edoardo Tavassi, che dopo il suo ritiro ha voluto rompere il silenzio svelando a tutti come stanno davvero le cose.

L’Isola dei Famosi ha da poco terminato la messa in onda del suo nuovo appuntamento del daytime. Un daytime che arriva dopo la semifinale di questa lunghissima edizione condotta da Ilary Blasi che lunedì prossimo incoronerà un vincitore che sembrerebbe essere già preannunciato dal pubblico del piccolo schermo che lo ha sostenuto fin dal suo esordio nel programma.

Ovviamente ci riferiamo a Nicolas Vaporidis, che sembrerebbe avere la strada spianata verso la vittoria. Soprattutto se si considera che il suo migliore amico Edoardo Tavassi è stato costretto a ritirarsi e non sembrerebbero esserci rivali altrettanto validi a sostenere la sua popolarità.

Il daytime dell’Isola dei Famosi però ha lo scopo di mostrarci quello che non siamo riusciti a vedere la diretta di ieri sera, in modo tale da avere un quadro più completo delle dinamiche nate tra in naufraghi.

Edoardo Tavassi parla per la prima volta dopo il ritiro all’Isola dei Famosi

Il daytime dell’Isola dei Famosi ha voluto concentrarsi su uno dei più grandi protagonisti di quest’edizione: Edoardo Tavassi. Dopo le dure parole di sua madre finalmente è riuscito a parlare lui e lo ha fatto durante il corso dell’appuntamento di oggi.

Il fratello di Guendalina non ha potuto nascondere una certa delusione nel dover andare via, ma purtroppo ci sono stati problemi di causa maggiore che non potevano essere ignorati. Per questo motivo è stato costretto a ritirarsi, ma nonostante tutto si sente di aver vinto perchè ha portato a casa un bellissimo percorso ed è riuscito ad uscirne vincente grazie ai rapporti, che spera di poter vivere anche al di fuori del programma, con i suoi compagni di viaggio.

Tra questi sicuramente ci sono Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, ma anche il figlio di quest’ultima, Alessandro Iannoni, che ha dovuto abbandonare il programma verso le fine del mese di maggio a causa degli impegni universitari.

Edoardo Tavassi è il vincitore morale dell’Isola dei Famosi e nessuno mai potrà togliergli questo primato.