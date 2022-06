Edoardo Tavassi si ritira dall’Isola: la mamma svela la cruda verità

Erano giorni che circolavano voci attendibili sul possibile ritiro di Edoardo Tavassi e in effetti il naufrago ha dovuto davvero lasciare L’Isola dei Famosi

La notizia, a dirla tutta, non ha colto alla sprovvista nessuno. Eppure tutti speravano che Edoardo Tavassi potesse restare sull’isola dei famosi e completare la propria avventura in Honduras. E invece, le voci che già circolavano da tempo sono state confermate. Il fratello di Guendalina ha dovuto abbandonare il gioco, ma per motivi che non sono stati precisati. O quantomeno restano ancora molti dubbi. Eppure l’Isola è arrivata alla semifinale, ma lui proprio non ce l’ha fatta a resistere un’altra settimana.

Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto si era capito. Guendalina Tavassi, la sorella, non si era collegata durante la semifinale, lanciando anche qualche “frecciatina”. Si è fatta sentire, però, la madre dei due ex naufraghi. Si tratta della signora Emanuela Fuin, che su Instagram ha commentato dopo aver condiviso un articolo che parlava del figlio. “Edoardo non si sarebbe mai ritirato se non fosse stato obbligato”.

Edoardo Tavassi lascia l’Isola e interviene sua madre

Ebbene, di che natura è questo obbligo? Le supposizioni le abbiamo ricavate soprattutto dai commenti social, con la teoria che Emanuela avrebbe sollevato dai dubbi sulla decisione del figlio. Ma più semplicemente, è anche possibile che la madre ha semplicemente voluto dire che la volontà di suo figlio era di rimanere più a lungo, ma che ha mollato per problemi di salute. In effetti mancano pochi giorni al rientro in Italia, e quindi si pensa che Edo avrebbe potuto stringere i denti.

Una spiegazione Tavassi l’ha data alla sua amica Mercedesz Henger: “Fino a pochi minuti fa stavo piangendo. Ho saputo da poco di non poter continuare questa avventura. Ci sono molte cose che non vanno al mio ginocchio. Ho chiesto di continuare – ha detto il naufrago – ma mi hanno detto che è meglio di no. Ho avuto problemi ai legamenti, non posso nemmeno rimanere sdraiato. Devo rientrare e curarmi”. Sarebbe questo, quindi, il motivo del clamoroso ritiro del naufrago. Una pessima notizia per i suoi fan, che speravano che lui potesse essere addirittura il vincitore.