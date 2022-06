Guendalina Tavassi al veleno: duro sfogo contro l’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi non le manda di certo a dire. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è duramente scagliata contro il programma, scegliendo di non prendere parte al collegamento previsto con Ilary Blasi durante il corso della diretta della semifinale.

Guendalina Tavassi avrebbe dovuto prendere parte, attraverso un collegamento, alla semifinale dell’Isola dei Famosi, ma non appena è stato annunciato il ritiro di suo fratello per le sue condizioni di salute lei ha scelto di dare forfait lasciandosi andare ad uno sfogo sui social che da spazio a numerose interpretazioni.

L’ex concorrente di Ilary Blasi ha ammesso di non avere alcuna intenzione di partecipare all’evento in quanto lei, a differenza di molti suoi colleghi, non è interessata unicamente soltanto al mondo del piccolo schermo per poi rivolgere un pensiero ad Edoardo Tavassi costretto a ritirarsi e ai suoi due ex compagni di viaggio Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis.

Guendalina Tavassi si è scagliata contro l’Isola dei Famosi, ma che cosa l’ha spinta a comportarsi in questo modo?

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi snobba la Blasi: “Preferisco l’anonimato”

Guendalina Tavassi, poco prima della messa in onda della semifinale, dove si è parlato delle condizioni di salute di Edoardo Tavassi, ha annunciato che non avrebbe preso parte all’evento non andandoci di certo leggera.

“Ragazzi volevo solo avvertirvi che io stasera non sarò più in collegamento con L’Isola dei Famosi” ha esordito a bruciapelo. “Questo perché io sono una persona onesta e leale. Quindi ho deciso di non collegarmi più, buona puntata a tutti” ha poi proseguito, facendo trasparire una certa delusione dalle sue parole.

“A differenza di molti che sono interessati solo alla tv, io preferisco rimanere nell’anonimato, ma sempre dalla parte del giusto“ ha poi sferrato l’attacco. “Edo è il vero vincitore de L’Isola. Mio fratello, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis sono il trio che avremmo voluto vedere tutti in finale“ ha poi concluso senza lasciarsi andare alle motivazioni che l’hanno spinta ad avere un pensiero del genere.

Che qualcosa sia successo però è certo anche perchè sua madre ha commentato il tutto, facendo intuire che la scelta del ritiro di Edoardo Tavassi non sia stata presa unicamente da lui e che la produzione lo abbia “obbligato” ad agire in questo modo. Edoardo, al suo ritorno in Italia, racconterà come sono andate le cose e per quale motivo sua sorella ha reagito in questo modo?