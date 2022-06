Lulù Selassiè, bomba mozzafiato in bikini e tra i tantissimi commenti spunta anche quello che fa impazzire i fan della fatina.

Fisico spettacolare, pelle ambrata, capelli sciolti e leggermente mossi, viso al naturare e un bikini che esalta le sue forme: Lulù Selassiè così ha fatto impazzire i fan pubblicando sul proprio profilo Instagram una serie di foto scattate a Mykonos dalla sorella Clarissa e che sono state particolarmente apprezzate dal suo fandom.

Partita per Mykonos con le sorelle per lavoro, Lulù si è concessa anche qualche momento al mare sfoggiando un fisico mozzafiato che i fan avevano imparato ad amare durante le docce che si è concessa nella casa del Grande Fratello Vip. Sulle spiagge di Mykonos, Lulù ha indossato un bikini della collezione di Giulia Salemi lasciando senza parole tutti. Tra i tanti commenti, poi, è spuntato quello di una persona che ha mandato in delirio il suo fandom.

Lulù Selassiè, le foto in bikini conquistato tutti: pioggia di like e commenti

Con un bikini della collezione firmata da Giulia Salemi, Lulù Selassiè ha portato a casa pioggia di like e commenti. “Le persone mi fissano come se non avessero mai visto una dea che cammina”, ha scritto Lulù nella didascalia che accompagna le foto in cui sfoggia un viso totalmente al naturale che sta conquistando tutti.

“Sey baby”, ha scritto Giulia Salemi apprezzando Lulù con una sua creazione. Sotto il post della principessa, poi, sono spuntati quelli di Federica Calemme con cui è nata una splendida amicizia anche per il legame che Lulù ha con Gianmaria Antinolfi a cui ha dedicato delle parole speciali, Jo Squillo e Chiara Scelsi. Tra i tanti commenti, però, quello che ha conquistato i fan di Lulù è il commento di Davide, uno degli amici di Manuel Bortuzzo con cui Lulù è riuscita ad instaurare un rapporto d’amicizia che dura anche oggi che la sua storia con Bortuzzo è finita.

Davide che aveva già dedicato parole speciali a Lulù a cui, sotto le foto in bikini, ha dichiarato di sentire la sua mancanza: “Sei bellissima… però inizia a mancarmi “farci 4 risate”…”.

Tra Lulù e Davide, dunque, è nata una splendida amicizia che i due proteggono da gossip e indiscrezioni mostrandosi raramente durante i momenti che trascorrono insieme. E i fan, su Twitter, hanno particolarmente apprezzato il legame d’affetto sincero nato tra i due.