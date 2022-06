Ex vippone conquista Maria De Filippi: dal GF Vip a Uomini e Donne?

Dal GF Vip a Uomini e Donne? Ex vippone conquista Maria De Filippi

Il Grande Fratello è un ottimo trampolino di lancio per i concorrenti che vogliono entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il pubblico ti può conoscere nella tua totalità potendoti “spiare” 24 ore su 24.

E’ proprio per questo che molti vipponi o meno puntano questo reality show. Un ex gieffino, grazie alla notorietà acquisita nella Casa più spiata d’Italia, conquista la conduttrice Maria De Filippi che sta già pensando alla prossima edizione di Uomini e Donne.

Scopriamo insieme di chi si tratta!

Antonio Medugno conquista Maria De Filippi: dal GF Vip a Uomini e Donne?

Antonio Medugno deve la sua fama a TikTok. Il ragazzo vanta quasi 3 milioni e mezzo di followers su questo social e grazie a ciò e al suo fisico mozzafiato, conquista un posto nel cast del GF Vip 6.

Se da prima tutti erano molto scettici in merito al ragazzo, giorno dopo giorno ha dato prova di fedeltà, umiltà e tanta voglia di imparare. Non ha mai parlato male di qualcuno alle sue spalle e ha sempre avuto voglia di capire dove avesse sbagliato.

Inoltre, Antonio trova la forza di raccontare di un problema alimentare che ha affrontato nel suo recente passato sdoganando il fatto che queste patologie non riguardino solo le donne, ma entrambi i sessi.

Mentre Signorini esce allo scoperto proprio con Loro, Antonio Medugno torna alla sua vita e ai suoi impegni lavorativi.

Il ragazzo adesso è molto noto e pure single! E’ proprio per questo che i fan di Uomini e Donne lo vorrebbero vedere sul Trono Classico a settembre.

Medugno, ospite a Trend & Celebrities per RTL 102.5 News, parla della sua vita attuale e di una possibile proposta per il trono, mentre escono i 15 nomi bomba della prossima edizione del GF Vip.

“Ad oggi non è una cosa certa, non c’è nulla di sicuro. Non è arrivata nessuna richiesta” commenta l’ex vippone e conclude: “E’ la prima volta che esternerei Antonio nella parte della questione d’amore, quindi potrebbe essere un’esperienza“.

Maria De Filippi non ha ancora chiamato il tiktoker, ma lui già non disdegnerebbe affatto la proposta.

La conduttrice ha tutto il tempo del mondo per pensarci e una stagione invernale da riempire, perciò, chi potrebbe dirlo. Sicuramente adesso è più focalizzata in volti come Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, non scelte di questi ultimi troni, nonché ragazzi che Maria sa che credono profondamente e in modo genuino nell’amore