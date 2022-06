Guerra dopo Amici 21: Sanremo provoca lo scontro

By

Il Festival di Sanremo 2023 provoca lo scontro: guerra dopo Amici 21

Amici di Maria De Filippi si è appena concluso con la vittore del cantante Luigi Strangis. La scorsa edizione aveva portato SanGiovanni e Akaseven a degli ascolti molto più alti, ma anche i cantanti di quest’anno si sono portati a casa le loro soddisfazioni.

I due nomi sopra citati sono anche riusciti a guadagnarsi entrambi la loro apparizione nella gara del Festival di Sanremo, ma non è così per i cantanti di quest’anno. E’ un duro scontro tra due nomi di Amici 21, ma vediamo insieme cosa sta accadendo

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo per il quarto anno di fila. Essendo un ruolo molto rilevante per la musica e televisione italiana, il presentatore sta già pensando a dei papabili nomi per la prossima edizione.

Dopo la notizia che rivela che Chiara Ferragni sarà presente a Sanremo, il pubblico ha altissime aspettative per la prossima edizione. Anche per questo, Amadeus deve essere bravo nelle sue scelte, ma si trova combattuto.

Sembra proprio che il conduttore abbia scelto uno dei cantanti di Amici 21. C’è chi pensa che si tratti proprio di Luigi, il vincitore del talent show, ma non è così. Amadeus vuole tirare fuori dal suo cilindro un altro personaggio, ovvero LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio.

Questa si tratta solo di una indiscrezione che circola nel web, ma il figlio di Gigi dovrebbe avere tutte le carte in regola per il Festival. Infatti, l’album di LDA ha guadagnato più ascolti rispetto a quello del vincitore.

Ecco che si accende lo scontro tra le fandom dei due cantanti, mentre la storia d’amore tra Albe e Serena è al capolinea. I difensori di Luigi De Strangis partono subito all’attacco: “Il raccomandato dal padre al Festival e il vincitore a casa? Vergogna“.

Il fandom di LDA risponde quindi per le rime: “Rassegnatevi. La vittoria non è un pass per arrivare ovunque“.

Insomma, la competizione continua nonostante ormai Amici sia finito. Secondo me, almeno due nomi del talent show andranno al Festival di Sanremo, ma non sono certa che siano i protagonisti di questo scontro. Bisogna vedere chi si porterà più ascolti a casa e chi sarà il nome più noto dopo l’estate. Alla fine, è ora che si capisce chi è un cantante che ha futuro o meno