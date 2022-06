Chiara Ferragni a Sanremo 2023: la reazione di Fedez conquista tutti

By

Chiara Ferragni è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 e la reazione di Fedez ha conquistato tutti gli utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di gioire insieme a loro per questa grande opportunità.

Chiara Ferragni affiancherà Amadeus a Sanremo 2023 durante la prima ed ultima serata delle cinque previste come di consueto. Il gossip girava ormai da tempo, ma finalmente è stato ufficializzato dal conduttore, e direttore artistico, durante la messa in onda del TG 1.

La notizia nel giro di poche ore è subito diventata virale ed era senza dubbio una delle più attesa dagli utenti della rete che si aspettava di vedere l’imprenditrice digitale sul palco dell’Ariston già durante la scorsa edizione, ma il tutto si realizzerà l’anno prossimo.

Poco dopo l’annuncio di Amadeus, non poteva di certo mancare la reazione di Fedez al debutto di Chiara Ferragni nel ruolo di conduttrice su un palco di eccezione come quello del Festival di Sanremo.

Fedez commenta il debutto di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023

Fedez, che di recente ha dato una lezione di vita a tutti gli utenti della rete, non ha potuto non commentare l’importante traguardo raggiunto da sua moglie e non appena lei ha condiviso il tutto con i suoi fedeli sostenitori non è mancata la sua dolcissima reazione.

“Dajee” le ha scritto il rapper, aggiungendo dei cuori. Una sola parola che arriva dritta al punto, dimostrando ancora una volta che lui è sempre in prima fila a sostenere il traguardo di sua moglie, che l’anno prossimo è pronta a fare il suo debutto come conduttrice.

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo rappresenta una novità assoluta per l’evento che grazie alla direzione di Amadeus, per il quarto anno consecutivo, dimostra di aprirsi sempre di più alla realtà che ci circonda senza vederla da lontano con un certo sospetto come faceva un tempo.

La reazione del rapper non è stata di certo l’unica ad arrivare sul web. Numerosi volti noti del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro totale sostegno nei confronti dell’imprenditrice digitale. Qualche nome? Giulia Salemi (Congratulazioni, spaccherai di sicuro), ma anche Antonella Clerici, storico volto della tv.

Tutti non vedono l’ora di vedere Chiara Ferragni in azione e siamo sicuri che farà un ottimo lavoro anche in questa inedita veste.