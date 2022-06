Che Dio ci aiuti 7: dopo la Chillemi, arriva un’altra Miss Italia

Che Dio ci aiuti 7 arriverà presto su Raiuno e tra le protagoniste, oltre a Francesca Chillemi, potrebbe arrivare un’altra Miss Italia.

La fiction di Rai 1 Che dio Ci aiuti è uno dei straordinari successi della scorsa stagione televisiva. E’ andata in onda la sesta edizione della popolare serie tv ambientata in un convento, e si stanno svolgendo i preparativi per la prossima. Una settima stagione che dovrà fare i conti con il pesante addio di Elena Sofia Ricci: suor Angela lascerà la fiction, e non sarà un addio semplice. Il suo personaggio è la protagonista principale. Una defezione che ricorda quella di Terence Hill con Don Matteo, e che inevitabilmente rivoluzionerà la fiction.

Anche in questo caso, proprio come in Don Matteo, suor Angela apparirà nei primi episodi e poi andrà via. In questo caso dovrebbero essere i primi tre. Ad ogni modo l’addio di suor Angela non fermerà la serie, e questa è la miglior notizia per i fan. Non andrà via soltanto Elena Sofia Ricci, usciranno dalla serie anche Nico (Gianmarco Saurino), Monica (Diana Del Bufalo), Ginevra (Simonetta Columbu) ed Erasmo (Erasmo Genzini). Insomma, una vera e propria rivoluzione che sta per arrivare.

Che Dio ci Aiuti 7, potrebbe entrare un’altra miss Italia

La curiosità è su chi prenderà – di fatto – il posto di suor Angela. Spazio ad Azzurra con Francesca Chillemi, che dovrebbe finalmente diventare suora e prendere il “posto di comando” della serie tv. E ovviamente non mancheranno i nuovi ingressi. Tra questi potrebbe esserci quello di un’altra miss Italia (la Chillemi lo è stata nel 2003). Si tratta di Zeudi Di Palma: lei ha vinto l’ultimo titolo, quello del 2021, e ha fatto un provino per entrare nel cast della serie. A svelarlo è stata lei stessa, in un’intervista a Di Più Tv.

“Ho fatto una serie di provini, e spero che questo sogno si possa realizzare. Mi hanno chiesto di interpretare una ragazza con una storia alle spalle molto difficile, una storia familiare devastante”. La splendida Zeudi incrocia le dita e spera di entrare nella prossima stagione. Di certo, tra lei e la Chillemi il convento di Che Dio ci Aiuti farebbe il pieno di bellezza…