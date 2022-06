Torna single per entrare al Grande Fratello Vip 7? Ecco la verità

Il mondo della televisione e del gossip sono già in fermento per le prossime novità. Al Grande Fratello Vip potrebbe tornare un volto già conosciuto, il quale di certo animerà le dinamiche all’interno della casa.

La casa più spiata d’Italia avrà a che fare con nuovi sensazionali ingressi, ma questo sarà uno dei tanti che più stravolgerà le condizioni del Grande Fratello Vip. Questo perché non si tratta di un personaggio che passa inosservato, anzi il suo modo di fare ha già stravolto i piani in passate edizioni. Figuriamoci adesso che la sua situazione sentimentale è aperta a nuove conoscenze. Scopriamo di chi si tratta e le novità sul suo conto.

Che il Grande Fratello Vip sia fonte indiscussa di gossip e di intrattenimento, non ci sono dubbi. Il punto è che a fare la differenza sono proprio i personaggi in gioco. Questi trasportati da emozioni, insicurezze e per inclinazioni personali, finiscono per sconvolgere la loro vita perché in balia del programma.

L’ex concorrente di cui parliamo oggi ha già partecipato, ma questa volta lo farà con una carica diversa.

Grande Fratello Vip: il ritorno più atteso e inaspettato!

Come se non bastasse, per la prossima stagione del Grande Fratello Vip ci sono dei nomi bomba pronti per entrare in scena. Alfonso Signorini non è uno che non ama osare, anzi è già in fibrillazione per la realizzazione di un cast d’eccezione. La protagonista protagonista della notizia di oggi è tra coloro i quali non sta più nella pelle ad affrontare un nuovo percorso in tv. Ecco di chi si tratta e cosa ha già fatto all’interno del programma.

Si tratta proprio di Antonella Fiordelisi! La donna è stata un’aspirante concorrente delle edizioni passate, ma alla fine non è riuscita a superare la selezione. Quest’anno invece sembrerebbe differente la situazione, e la modella e schermitrice classe 1998 originaria di Salerno, potrebbe varcare la soglia della casa.

Legata sentimentalmente a diversi nomi nomi, tra cui il chiacchierato influencer Francesco Chiofalo, la ragazza sembrerebbe essere tornata single per davvero. Infatti, l’ex un imprenditore campano Gianluca, viene ormai considerato come facente parte di una storia passata, e lei è pronta pe ricominciare proprio al Grande Fratello Vip.

Per ogni coppia che si separa, ne subentra una che si sposa! L’ex gieffino più amato dell’ultima edizione convola a nozze e i fan sono in visibilio, del resto che aspettarsi dal reality, di tutto. Al momento, siamo certi dei suoi provini, e in attesa di ulteriori conferme, restiamo aggiornati sulla conferma del suo ingresso.