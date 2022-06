Intorno al compleanno di Lulù Selassiè, festeggiato a Napoli, scoppia il caso, ma il web sbotta e difende la principessa dal gossip.

Lulù Selassiè ha compiuto 24 anni lo scorso 9 giugno. Dopo aver festeggiato con la famiglia e gli amici più intimi, la principessa ha scelto di concedersi, per il compleanno, una festa più grande a Napoli, la sua città preferita dove si reca spesso sia per lavoro che per svago. Una festa a cui, naturalmente, hanno partecipato le sorelle Jessica e Clarissa, ma anche gli amici come Federica Calemme con cui Lulù ha instaurato un rapporto davvero speciale.

Intorno alla festa di compleanno di Lulù, però, è scoppiato il caso dopo un articolo pubblicato dal portale Pipol Gossip. Sotto il post dedicato al compleanno della Selassiè e pubblicato sulla pagina Instagram di Pipol Gossip, gli utenti si sono schierati in massa con Lulù. A difendere la principessa sono non solo i fan che la seguono dallo scorso settembre ovvero da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ma anche utenti che non condividono l’articolo di Pipol.

Il web difende Lulù Selassiè e la festa di compleanno

Secondo quanto scrive Pipol Gossip, alla festa di compleanno di Lulù organizzata in un hotel di Napoli non si sarebbero presentati diversi invitati. Cinquanta, stando a quello che fa sapere Pipol Gossip, gli invitati che avrebbero dovuto partecipare al party organizzato nell’hotel che ha anche ospitato le sorelle Selassiè.

Gli utenti, però, come potete vedere dalla foto qui in alto, hanno difeso Lulù e le sorelle puntualizzando alcuni punti. Gli utenti, infatti, sottolineano che il compleanno che si festeggiava era quello di Lulù, nata il 9 giugno mentre i compleanni di Jessica e Clarissa cadono rispettivamente a dicembre e a maggio. Inoltre, gli utenti puntualizzano che le sorelle Selassiè sono arrivate a Napoli solo ieri avendo trascorso alcuni giorni a Mykonos dove Luù ha sfoggiato un bikini della collezione di Giulia Salemi.

Tra gli ex gieffini, immancabile la presenza di Federica Calemme, molto amica di Lulù che, nella casa, ha instaurato un rapporto speciale anche con Gianmaria Antinolfi a cui ha anche fatto una dedica pubblica. Il giorno del compleanno, invece, Lulù aveva festeggiato con la famiglia e gli amici più stretti tra i quali anche due amici di Manuel Bortuzzo che continuano ad avere un legame con lei.