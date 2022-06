Don Matteo 14, è tutto vero: l’annuncio manda in tilt i fan

Don Matteo 14 ci sarà. Nella conferenza stampa è arrivato l’annuncio: riguarda, appunto, la quattordicesima stagione della famosissima fiction di Rai 1



Nonostante i timori per l’addio di Terence Hill, l’ultima stagione di Don Matteo (la 13esima) è stata un successo. Il cambio della guardia con Raoul Bova ha funzionato, e il tutto sembra procedere lentamente. Il fascino della famosissima serie tv sembra essere rimasto intatto. A maggior ragione l’attesa per la 14esima stagione è rimasta intatta. Il cambio di protagonista non ha scoraggiato il pubblico, che aspetta con ansia il prossimo appuntamento. La notizia più attesa è arrivata: adesso è finalmente ufficiale, ma Don Matteo 14 ci sarà.

La conferma ulteriore arriverà quando la Rai presenterà i palinsesti, ma non ci sono dubbi. Anzi, l’azienda punta moltissimo sul “brand” di questa serie tv. Va in onda dal lontano 7 gennaio 2000. Ben 225 gli episodi, per una longevità da record. E come la Rai ha sottolineato, si punta a far diventare questo appuntamento una colonna portante. Evoluzione che è sopravvissuta bene all’addio del protagonista incontrastato, Terence Hill. Gli ascolti sono stati premiati e tutto è andato per il meglio. Ora non resta che attendere l’annuncio dell’inizio delle riprese per far tornare i fan a sognare.

Don Matteo 14, la notizia tanto attesa è arrivata

Tra l’altro, il format è stato venduto in Polonia, segno di una formula vincente. Per ora non abbiamo avuto indizi inequivocabili sulla messa in onda del prossimo Don Matteo, ma quando si è conclusa l’ultima puntata, il tweet di commiato dell’account ufficiale della fiction è stato chiaro: “Ci vediamo nella prosima stagione”. Nessun dubbio, allora. Semmai, il quesito è sapere quando andrà in onda il prossimo Don Matteo. In questo caso bisogna andarci con i piedi di piombo. La Rai non si è ancora espressa, ma si parla di due ipotesi.

La prima è per l’inizio del 2024, l’altra per la fine del prossimo anno. Tutto dipenderà da quando cominceranno le riprese. C’è chi ipotizza già a settembre, e questo significherebbe vedere Don Matteo molto presto, ma è difficile. Più probabile che le riprese inizieranno nel 2023 (i primi mesi, tra gennaio e marzo) per poi mandare in onda la 14esima stagione nell’autunno dello stesso anno. Difficile che i fan dovranno aspettare fino al 2024, invece.