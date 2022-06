Test: individua la parola in comune tra le presenti, è difficilissimo!

Il rompicapo del giorno ha a che fare con l’individuare la parola in comune tra quelle presenti. Un minuto basterà per la risoluzione, oppure perderai la sfida? Sfrutta la logica e l’arguzia, non farti fregare.

Diventare dei bravi solutori di rompicapo è possibile, ma solo con il giusto esercizio. Affrontare sfide quotidiane rende la mente sveglia, attiva ma soprattutto reattiva agli stimoli esterni, soprattutto quelli inaspettati. Le situazioni improvvise ci mettono in difficoltà, allora dobbiamo testare le nostre abilità e capacità di reazione a ciò che ci accade. La parola di oggi è fondamentale, perché fa scoprire la soluzione del test, ma non solo, anche quanto sei abile.

Voglio condividere con te un suggerimento, quello adatto a risolvere questa tipologia di enigmi. Non devi posseder chissà quale intelligenza, ma sfruttare le connessioni semantiche, fonologiche e mentali che sussistono tra gli elementi qui presenti. La soluzione non la troverai in formule, né tantomeno in qualcosa di sconosciuto.

Ti riscrivo con maggior ordine la consegna:

C’è una parola che lega a sé tutte le altre. Qual è?

-Grammatica

-Film

-Recitare

-Cattivo

-Quadro

Se ti dimostrerai furbo, sarà perché avrai ascoltato il mio suggerimento. Inoltre, testa anche le tue conoscenze, perché le informazioni che possiedi potranno portarti lontano.

Soluzione test della parola: risposta facile e veloce

I rompicapo sono divertenti, ma a volte possono risultare ostili, tu non abbatterti. Altrimenti, se rimani in quello del giorno, andiamo avanti, in modo da svelarti la soluzione con la spiegazione per avere chiari le ragioni dell'enigma.

Come puoi ben vedere alla foto qui condivisa, c’è un signore, ma cosa rappresenta? La risposta esatta è data da un ragionamento che segue un filo logico e lineare. Iniziamo dalla prima parola, “grammatica”, cosa possiede questa? La prima cosa che viene in mente è di tipo elementare, come l’analisi grammaticale, fatto di soggetto, predicato e articoli, e così via. Tenendo conto di questo elemento, passiamo alla seconda parola, “film”, cosa possiede questo? Attori, registi, ma anche sceneggiatura e copioni.

Ed è la terza parola che con recitare, e la successiva, cattivo, che rimaniamo nell’ambito del ruolo che un soggetto può rappresentare! Stessa cosa nell’ultimo termine, nel quadro abbiamo un soggetto immortalato!

Allora, hai capito che era proprio questa la parola in comune?