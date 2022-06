Dimagrimento choc per l’ex naufrago: ecco quanti kg ha perso all’Isola dei Famosi

L’ormai ex naufrago ha raccontato quanti chili ha perso sull’Isola dei Famosi, le sue condizioni di salute e cosa ne pensa di un’opinionista



È stato uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi. Un’esperienza significativa al fianco della sua amata, anche se poi è successo un po’ di tutto. Di certo ha subito anche lui un grande cambiamento fisico, visto che come capita anche a molti altri concorrenti, ha perso parecchi chili. Parliamo di Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo. In Honduras non se l’è passata benissimo.

Come ha spiegato lui stesso, un problema ala cistifellea, dei calcoli, gli hanno causato molti problemi. Ecco spiegato il grande dimagrimento. “Purtroppo ora dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non so se potrò tornare come ero prima – ha spiegato un affranto Cucolo – devo dire che già normalmente non è facile, sull’isola è ancora peggio. I medici mi hanno detto che dovrei operarmi con urgenza, ma qui in Italia credo che mi dirano di aspettare ancora un po’. Attendo una visita dal dottore”.

Isola dei Famosi, Marco Cucolo spiega il suo dimagrimento

Insomma problemi di salute abbastanza pesanti per lui, che ha dovuto fare i conti con un’esperienza difficile. “Purtroppo è come se assimilassi il cibo in maniera diversa, ha spiegato. Devo fare attenzione a quello che mangio”. Poi è arrivata la rivelazione su quanti chili Cucolo ha perso sull’Isola.

“Quando sono entrato pesavo 106 chili, adesso 83. Credo che io ed Edoardo Tavassi abbiamo perso più di tutti. Altri concorrenti erano entrati già molto magri, come Vaporidis e Iannoni, ma pure loro hanno perso. Non più di 6-7 chili al massimo”. Poi non sono mancate le critiche a Vladimir Luxuria. “Ho sempre pensato con la mia testa – non sono un burattino – penso di essere buono, ma non fesso. Nessuno mi plagia, sono cose assurde”. Questa la risposta alle critiche dell’opinionista. “Se sto da tanti anni con una persona significa che ho interesse, non che sono disperato. Si sono accaniti contro di lei e poi contro di me, perché stiamo ancora insieme. Io non riesco a capire. Il nostro è un rapporto consolidato da anni”.