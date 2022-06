Costretta in carrozzina: dopo il terribile incidente, ecco come sta l’attrice

L’attrice ora è costretta ad utilizzare una carrozzina dopo il terribile incidente che l’ha vista protagonista qualche mese fa dove ha rischiato di perdere la vita. Ecco come sta ora.

Una delle attrici e soubrette più amate dal pubblico del piccolo schermo degli italiani nelle scorse settimane è stata vittima di un terribile incidente insieme a suo marito. I due avevano scelto di fare un piccolo viaggio in auto per fare una sorpresa alla loro bambole, portandole il cucciolo che tanto desiderava ma le cose non sono andate come sperato.

Durante quell’occasione una macchina ha tentato un sorpasso impossibile che purtroppo non è andato a buon fine andandosi a schiantare contro la loro auto. Il conducente e sua moglie sono morti sul colpo, mentre la coppia si è salvata per miracolo ed è stata ricoverata per diverso tempo.

Soltanto ora Eva Henger ha abbandonato l’ospedale e ai microfoni di Novella 2000 ha raccontato del suo periodo di convalescenza.

Eva Henger esce dall’ospedale: come sta dopo l’incidente che poteva costarle la vita

Eva Henger dopo l’incidente è costretta ad utilizzare una carrozzina, ma il peggio sembrerebbe essere passato in quanto finalmente sta bene e non più a rischio con la sua stessa vita. Anche se tutto, come facilmente si può dedurre, non è stato rose e fiori in quanto oltre al dolore fisico ha dovuto fare i conti con lo stress mentale ritrovandosi a vivere una vita completamente diversa rispetto a quella a cui era abituata.

Tant’è che durante il corso dell’intervista ha ammesso che non appena è uscita dalla struttura ospedaliera che la ospitava si è recata a fare la spesa e quel momento, così normale, è stato uno dei più belli in cui si sentiva bene in quanto riusciva a respirare l’aria di sempre e della sua quotidianità.

Ora il percorso è ancora lungo, ma Eva Henger in carrozzina può contare su tutte le persone che le vogliono bene. Tra cui sua figlia Mercedesz, che di recente ha ricevuto un 2 di picche da Edoardo Tavassi, con cui ha ritrovato una certa serenità dopo un periodo in cui non si sono parlate a causa di numerose incomprensioni.