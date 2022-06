Royal Family: una brutta disavventura per il Principe Harry

By

Il Principe Harry ha vissuto un’altra giornata negativa. Questa volta ha rischiato veramente grosso ed ha fatto spaventare tutti

Non è sicuramente un buon periodo per il Principe Harry. Dopo aver avuto un ruolo da comparsa durante il Giubileo di Platino, il secondogenito di Carlo e Diana ha vissuto un’altra giornata particolarmente negativa. Harry è tornato da poco dal Regno Unito, dove ha partecipato alle celebrazioni in onore della Regina Elisabetta insieme agli altri membri della Royal Family.

Al contrario di quanto si potesse pensare, il principe e sua moglie hanno avuto pochissimi contatti con i loro parenti più stretti. Sembra che il protocollo sia stato pensato proprio per evitare incontri (o scontri) con William e Kate, i quali hanno anche snobbato la piccola festa organizzata dai Sussex per festeggiare il primo compleanno di Lilibet Diana. Come se non bastasse, Harry ha fatto spaventare tutti a causa di un incidente.

Harry e l’infortunio durante la partita di polo

Il Principe Harry ha vissuto una piccola disavventura durante una partita di polo a Santa Barbara, in California. Una caduta da cavallo ha fatto spaventare tutti i presenti, anche se il marito di Meghan Markle ha immediatamente rasserenato tutti, facendo intendere di non sentire molto dolore. Harry era appena tornato dalla Gran Bretagna, dove aveva incontrato sua nonna, seppur soltanto per pochi minuti.

Harry si trovava al Santa Barbara Polo and Racquet Club, un circolo sportivo frequentato soltanto da grandi personalità. Pare che il Duca di Sussex sia un ospite fisso del club. Durante la partita, Harry è caduto ma non si è scomposto più di tanto, ricevendo comunque il soccorso di Katharine McPhee, cantante e attrice, e di suo marito David Foster, un produttore musicale famoso in tutto il mondo.

Il principe milita nella squadra dei Los Padres ed ha perso la partita. Nonostante la sconfitta ed il piccolo contrattempo, il fratello di William non ha perso il sorriso ed ha dedicato molto tempo alle persone che gli chiedevano un saluto. Harry è solito giocare in questo club esclusivo ogni settimana, quindi ci sarà sicuramente la rivincita la prossima settimana. Possibilmente senza cadute.