Test: come farà il cane ad attraversare il fiume in sicurezza?

Grazie a questo test potrai immedesimarti in una situazione e provare a risolverla in meno di trenta secondi. Pensi di esserne capace? Vediamo cosa sai fare

Un uomo decide di intraprendere un lungo viaggio. Dovrà fare molti chilometri per raggiungere sua figlia ma purtroppo non ha mezzi di trasporto perché è molto povero. Decide di non abbattersi e di mettersi lo stesso sulla strada che porta verso casa di sua figlia, nonostante il viaggio sia lungo diversi chilometri. È quasi Natale e vuole trascorrere le festività con il resto della sua famiglia.

L’uomo, che si chiama Bernardo, è in compagnia del suo cane Whisky, un piccolo trovatello adottato qualche anno fa. L’animale segue il padrone lungo il suo cammino ma i due si imbattono in un fiume. Purtroppo l’uomo non ha a disposizione una barca ma è in grado di attraversare il fiume a piedi. Il cane è troppo piccolo e ha problemi ad una zampa, quindi non può notare.

L’uomo inizia ad attraversare il fiume, poi si gira e nota che il suo piccolo cagnolino lo sta aspettando già dall’altra sponda del fiume. Come ha fatto il cane ad attraversare prima del padrone? Quale stratagemma ha utilizzato per passare dall’altro lato? Ragiona con calma e prova a fornire una risposta entro trenta secondi. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è fondamentale distinguere i dettagli utili da quelli inutili, inseriti nel testo soltanto per farti sbagliare. Se hai ragionato in questo modo, è molto probabile che tu abbia dato la risposta corretta. In questo caso è obbligatorio farti i complimenti perché non era per niente semplice rispondere in maniera corretta in meno di trenta secondi.

Qualora tu non avessi risposto, sappi che non hai nulla di cui preoccuparti. È molto probabile che tu abbia soltanto bisogno di fare maggiore pratica con altri test simili a questo. Prova a cimentarti con dei test o rompicapo ogni giorno, vedrai che in futuro riuscirai senz’altro a migliorare. Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per distrarre ed intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Non c’è alcun tipo di esperimento scientifico dietro un test come questo.

Ma veniamo alla soluzione del test: il dettaglio più importante è il Natale. Se siamo in inverno, vuol dire che il fiume è ghiacciato. Questo significa che il cane ha attraversato il fiume camminando sul ghiaccio, esattamente come il suo padrone. E, nonostante qualche piccolo problema alla zampetta, Whisky è stato sicuramente più veloce di Bernardo. Lo avevi capito?