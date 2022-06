Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: la scelta spiazzante dopo il GF Vip

Dopo la loro appassionante storia d’amore nella casa del GF Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno stupito con la loro scelta

Nell’ultima edizione del GF Vip le storie d’amore sono state tante. Poche quelle che hanno funzionato, anzi una sola: si tratta di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che hanno sancito la loro unione nella casa e anche nella vita normale proseguono la loro storia. Una vera e propria favola, una storia già “scritta”, perché lui è entrato in corsa con l’intenzione di “puntare” alla bella influencer, nel reality sin dalla prima puntata. Seppur con qualche difficoltà, soprattutto all’inizio, tra i due è scoppiato un amore vero e sincero. Fanno coppia fissa e sono seguitissimi da un enorme pubblico di persone.

Chiaramente i social raccontano la loro vita, che da oggi ha preso anche una svolta inaspettata. Dopo le belle dichiarazioni sulla volontà di mettere su famiglia, i due hanno deciso di fare un altro passo avanti. Stavolta si tratta di affari, visto che hanno fondato un marchio di gioielli. L’annuncio è arrivato dai loro account Instagram: si tratta di un nuovo brand esclusivo, che come firma ha l’acronimo delle loro iniziali dei nomi e cognomi dei due ex gieffini. “Asbc brand è finalmente online”, hanno scritto i due nel presentare la loro linea di gioielli.

Alessandro e Sophie fanno affari dopo il GF Vip

A spiegare di cosa si tratta è stato lo stesso Basciano. L’intento è di sfruttare la loro popolarità per fare affari, dimostrando – perché no – di poter unire l’amore al business. “In ogni singolo scatto c’è l’amore che abbiamo messo in questo nuovo progetto. Grazie anche a Sophie per aver realizzato insieme a me questo piccolo sogno”. Chiaramente un ringraziamento va anche ai tantissimi follower della coppia: “Siete una spalla e una forza incredibile, che ci accompagna verso ogni nostro passo. Spero tanto che questa linea vi piaccia”.

Per quanto riguarda i gioielli, si tratta di prodotti poco costosi che fanno dell’accessibilità e dell’essere alla moda il loro punto di forza. Una catena d’argento placcata in oro (da uomo) costa 49.90 euro, mentre un body chain in argento placcato in oro (da donna) costa 59.90 euro. Insomma, una serie di prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo, che fanno sicuramente gola a un pubblico giovane e che non vuole passare inosservato. E i commenti alle prime foto illustrative sono positivi, a quanto pare la linea di gioielli di Alessandro e Sophie piace.