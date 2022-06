Il tempo passa, ma alcuni ricordi sono davvero indimenticabili. Ecco l’ex concorrente del Grande Fratello che ha sconvolto la situazione all’interno della casa, ma non finisce qui: perché è pronta a tornare!

Il Grande Fratello nella sua versione Nip, Not Important People, è stato un grande successo, testimone di ciò il fatto che molti concorrenti del passato non sono stati dimenticati. Infatti, oggi parleremo di una vecchia gloria del format, la quale però non ha intenzione di restare dietro le quinte. Ecco di chi si tratta e cosa fa oggi.

L’esperimento sociale più controverso di sempre è sempre al centro del gossip. Sia che si tratti di edizioni passate e diverse da quella più famosa Vip, appunto Very Important People, il Grande Fratello è una fonte di intrattenimento indiscussa.

La protagonista di oggi non è un personaggio che passa facilmente inosservato, anche perché presente in più edizioni, sia in veste di concorrente, che di guest star. Tra le informazioni trapelate, sembrerebbe essere il primo nome ufficiale della prossima stagione televisiva.

Ex Grande Fratello torna in tv, incredibile news!

Come se non bastasse, sembrerebbe non essere l’unico sconvolgente nome tirato in ballo. Alfonso Signorini le sta facendo ferro e fuoco per avere i migliori nomi possibili. Infatti, si è parlato della presenza di un concorrente amato e al tempo stesso discusso, di certo sarà un grande personaggio che renderà attive le dinamiche. Così, tra una news e l’altra, non possiamo non raccontare questo grande ritorno.

Qualcuno ricorda i concorrenti e le vicissitudini del Grande Fratello 7? Quell’anno il reality era condotto dalla mitica Alessia Marcuzzi, e tra i volti in gioco non possiamo dimenticare quello di Guendalina Canessa!

L’ex gieffina varcherà la porta rossa di Cinecittà, e i fan sono in fermento. Guendalina è stata una concorrente nel 2007, ma essendo molto richiesta dal pubblico, è stata anche una guest star nel 2019. La seconda volta è stata presente solo due settimane, poiché fortemente voluta dalla conduttrice del tempo. Barbara D’Urso.

Ad oggi, continua la sua ascesa televisiva frequentando format di vario genere, ma questo sembra essere un ritorno accertato al 100%. Originaria di Firenze, è pronta per tornare in scena e innescare delle rivoluzioni nella casa.

Ma non finisce qui, perché potrebbe fare il suo ingresso anche la mamma di un’ex gieffina dell’ultima edizione, una notizia clamorosa, ma non tanto inaspettata. Chissà chi sarà confermato o meno, intanto la nostra Canessa sembra essere proprio una realtà assodata.