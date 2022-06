Altro che Mercedesz Henger! Edoardo Tavassi si dichiara a lei dopo l’Isola

Edoardo Tavassi si dichiara a Lei dopo l’Isola: altro che Mercedesz Henger

Edoardo Tavassi è uno dei concorrenti appena usciti dall’Isola dei Famosi. Romano, simpatico e autoironico, il fratello di Guendalina ha guadagnato veramente tanti consensi all’interno del reality show.

Purtroppo durante la scorsa settimana Edoardo si è fatto male ad un ginocchio e i medici gli dicono che dovrà tornare in Italia. Durante la semifinale, il naufrago rivela per primo la notizia a Mercedesz Henger. Tra i due c’è molto feeling e si salutano abbracciandosi intensamente in Palapa con la promesso di rincontrarsi a Roma.

Ma dopo l’Isola dei Famosi, il Tavassi si dichiara per un’altra donna. Scopriamo insieme cosa sta accadendo

Edoardo Tavassi si dichiara ad Estefania Bernal dopo l’Isola: altro che Mercedesz Henger

Edoardo Tavassi si è legato sin dal suo arrivo a Mercedesz Henger. Dopo una settimana si è scoperto che la naufraga era fidanzata poco prima di sbarcare in Honduras e Edoardo perde la fiducia nei suoi confronti.

Passato del tempo, il fratello di Guendalina dà un’altra possibilità a Mercedesz decidendo però di provarci solo una volta tornati entrambi in Italia.

Queste ultime settimane hanno portato dei duri scontri tra loro due, soprattutto quando la naufraga si è fatta male alla mano. Una volta tornata dall’infermeria, Edoardo non la cerca ma preferisce stare a ridere e scherzare con Estefania.

La Henger è furiosa, ma una volta scoperto che Edoardo è costretto a ritirarsi dal gioco, lei dimentica tutto e lo abbraccia. I due si rincontreranno in Italia, mentre Guendalina si sfoga duramente contro l’Isola dei Famosi.

Ecco che Edoardo, ripreso il telefono in mano, risponde a qualche domanda su Instagram e parla proprio di Mercedesz.

“Certo che mi piace, ma lei è sull’Isola e l’Isola non è la vita reale. La vedrò fuori per capire se mi piace e siamo compatibili. Cioè è ovvio che lì ti piace, stai sull’Isola, vediamo fuori, poi vi dirò di sicuro” commenta l’ex naufrago.

Ma il Tavassi si dichiara anche nei confronti di Estefania e lascia la porta molto più che aperta, spalancata.

“Se c’era del tenero tra me ed Estefania? Devo rivelare una cosa, a me già piaceva da fuori Estefania. Poi l’ho chiamata Estefalsia perché un po’ di bugie le ha dette. Però mi ha chiesto scusa ed ha ammesso tutto” confessa a sorpresa il ragazzo e conclude: “Quindi sì mi piaceva, è una bella ragazza, però ragazzi non so che dire. Stiamo sull’Isola fatemi uscire per capire meglio”.

Oh mamma, quindi Mercedesz aveva totalmente ragione ad arrabbiarsi con Edoardo per Estefania, mentre lui la additava dicendole che era una stratega.

Mentre avviene il tragico epilogo, nuove dichiarazioni succulenti escono allo scoperto grazie a The Pipol Tv.

Estefania si dice molto interessata a Edoardo da un certo periodo e, eliminata dal programma, flirta con il naufrago nel resort.

“Lui nel resort si è trovato a passare la sua ultima notte come altre due naufraghe eliminate: Pamela Petrarolo e la modella Estefania Bernal. Secondo le nostre fonti la ragazza avrebbe flirtato con Tavassi ma ricevendo un due di picche. Il fratello di Guendalina davvero aspetta di guardare Mercedes Henger senza telecamere per capire qualcosa di più del loro rapporto“.

Comunque edoardo su estefania ha detto le stesse cose che ha detto su mercedesz. Volo. L'importanza che da a mercedesz #ISOLA

Che scoop! Edoardo si dichiara sia per Mercedesz che per Estefania, ma alla fine qualcosa accadrà dopo l’Isola? Io so solo che secondo me si doveva comportare in tutt’altro modo e parlare di più. Poi in realtà è un uomo libero quindi può fare quello che vuole, però ci vuole chiarezza