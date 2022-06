Figlio in arrivo per una coppia storica e amatissima di Uomini e Donne: dopo il dolcissimo annuncio, arriva la reazione di Gemma Galgani.

La famiglia di Uomini e Donne si allargherà ancora per la nascita del primo figlio di una delle coppie più belle e amate della storia d’ Uomini e Donne. Si tratta del primo figlio per l’ex tronista e l’ex corteggiatrice che, dopo aver custodito il dolce segreto durante i primi mesi di gravidanza, oggi, hanno condiviso la loro felicità facendo un dolcissimo annuncio che ha emozionato non solo i fan, ma anche coloro che hanno visto da vicino la nascita del loro amore.

Tra le prime reazioni alla dolcissima notizia c’è quella di Gemma Galgani che ha condiviso il video della coppia tra le storie del proprio profilo Instagram lasciandosi andare ad un dolce augurio per i futuri genitori.

Uomini e Donne: primo figlio per la storica coppia e l’emozionante reazione di Gemma Galgani

Divertenti, schietti, diretti, semplici e umili: si sono presentati così nello studio di Uomini e Donne e così sono rimasti nonostante la grande popolarità. Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che, dopo tre anni dalla fatidica scelta, hanno annunciato di aspettare il primo figlio. Per condividere con i fan la loro felicità, Claudia e Lorenzo hanno pubblicato un meraviglioso video in cui ci sono anche le immagini dell’ecografia.

“Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai😍 Il nostro fagiolino/a”, ha scritto la futura mamma Claudia.

Gemma Galgani che potrebbe lasciare Uomini e Donne per ricongiungersi con Giorgio Manetti nella casa del Grande Fratello Vip, di fronte alla notizia della gravidanza della Dionigi, ha deciso di pubblicare degli auguri speciali.

“Felice per voi e con voi”, ha scritto Gemma che ha vissuto da vicino la nascita dell’amore tra Claudia e Lorenzo. La scelta di Riccardi e della Dionigi, infatti, è stata trasmessa in prima serata e a raccontare i vari momenti del fatidico giorno fu Giulia De Lellis con la stessa Gemma che oggi non nasconde l’emozione per l’arrivo del primo figlio della coppia.