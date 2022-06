Altro che Riccardo Guarnieri! Appuntamento misterioso per Ida Platano

Riccardo Guarnieri è un capitolo ufficialmente chiuso per Ida Platano? La dama si è concessa un appuntamento misterioso dopo la fine di questa stagione del Trono Over di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri sembrerebbe non essere più nei pensieri di Ida Platano, la sua storica ex fidanzata conosciuta proprio negli studi del Trono Over di Uomini e Donne.

I due ci hanno provato ancora una volta a riallacciare i rapporti, ma le cose non sono andate come sperato in quanto lui ha ammesso di non avere alcuna intenzione di voler tornare sui suoi passi servendo un’altra cocente delusione per lei.

Le cose ora però sembrerebbero essere cambiato in quanto Ida Platano ha annunciato un appuntamento misterioso. Che la dama, dopo la fine di questa stagione televisiva, abbia trovato un nuovo pretendete che sta provando a conquistare il suo cuore?

Ida Platano dimentica Riccardo Guarnieri: nuovo pretendente dopo Uomini e Donne?

Ida Platano sui suoi account social ha avvertito i suoi fedeli sostenitori di doverli abbandonare perché aveva in programma un appuntamento misterioso. La dama, però, non ha fornito maggiori dettagli lasciando gli utenti del web nel mistero: con chi doveva vedersi?

In molti hanno ipotizzato si tratti di un nuovo pretendente, che dopo la fine del programma sta provando a conquistare il suo cuore per darle il classico felici e contenti di cui è alla ricerca da diverso tempo nella sua vita, ma non si esclude possa essere la sua migliore amica Gemma Galgani, che è sempre più vicina all’addio a Uomini e Donne, con cui ha ottimi rapporti anche quando la luce dei riflettori si spegne e rivolge la sua attenzione da un’altra parte.

Anche Riccardo Gaurnieri, d’altra parte, sembrerebbe aver voltato pagina lasciandosi tutto il suo passato alle spalle in quanto in più di un’occasione è stato immortalato dai fan del programma in compagnia di una misteriosa donna mora. Che anche lui dopo la fine del Trono Over abbia trovato una dolce metà lontano dai riflettori?

Per avere maggiori risposte non ci resta che attendere il ritorno di Uomini e Donne sul piccolo schermo degli italiani, dove ogni dubbio verrà finalmente spazzato via.