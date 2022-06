Isola dei Famosi daytime 22/06/22, Luca Daffrè al limite: il gesto non può essere perdonato

All’Isola dei Famosi, il finalista Luca Daffré è arrivato il limite e il gesto che ha subito durante la scorsa diretta non può essere perdonato.

L’Isola dei Famosi è tornata anche oggi sul piccolo schermo degli italiani con il suo daytime, pronto a fare luce sulle dinamiche che vedono coinvolti i naufraghi di Ilary Blasi che lunedì prossimo potranno mettere il punto finale a quest’edizione, la più lunga dell’intera storia del reality show.

Luca Daffrè è stato il protagonista dello speciale andato in onda oggi. Il naufrago non potuto fare finta di nulla ed ha ammesso di essere arrivato al limite poiché deluso dal recente gesto di Maria Laura De Vitis fatto lunedì scorso durante la diretta di canale 5 in quanto ha dichiarato che pur di vincere il programma sarebbe disposta a rinunciare a lui con cui ha sempre provato una certa attrazione.

Luca Daffrè è deluso da Maria Laura De Vitis e si sono confrontati durante il corso il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi.

Luca Daffrè affronta Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi: lei sbotta

Luca Daffrè ha deciso di affrontare Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi, affermando di esserci rimasto piuttosto male di fronte alle parole da lei espresse durante il corso del collegamento con Ilary Blasi.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio si è difesa affermando che sarebbe stato ipocrita da parte sua scegliere una loro ipotetica relazione di fronte alla vittoria del programma, considerato che sono in un gioco e che tra loro non c’è nulla se non una semplice curiosità di volersi conoscere.

Luca però non ha voluto sentire ragioni ed è rimasto fermo nella sua posizione e quando Carmen Di Pietro, che ancora soffre per la mancanza di Edoardo Tavassi che è stato costretto a ritirarsi dal gioco, ha suggerito alla ragazza di assecondarlo, per farlo “fesso e contento” lei ha sbottato affermando che non ha alcuna intenzione di prenderlo in giro e comprende di trovarsi in una situazione scomoda poiché ogni cosa che dice viene mal interpretata.

Luca Daffrè non vuole perdonare Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi ed è convinto di aver toccato un tasto dolente di lei vista la sua reazione avvenuta dopo il recente confronto.