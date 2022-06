Luca e Soraia si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Silenzio rotto

Luca Salatino e Soraia Cerruti dopo la scelta a Uomini e Donne si sono lasciati? La coppia ha rotto il silenzio e svelato la verità dei fatti.

Luca Salatino e Soraia Cerruti, dopo la scelta fatta al Trono Classico di Uomini e Donne, si sono lasciati o invece stanno ancora insieme?

La coppia, intervistati da Mondo Tv 24, ha deciso di rompere il silenzio dopo la preoccupazione dei fan che ha notato che i due non riescono a vedersi molto spesso, sospettando che le cose non stiano andando nel verso giusto. Luca e Soraia hanno smentito la rottura rivelando che il loro rapporto prosegue anche se con qualche difficoltà dovuta alla distanza ma sono più intenzionati che mai a trovare una soluzione a questo problema.

Luca e Soraia dopo Uomini e Donne sono pronti alla convivenza per poter superare questa prima difficoltà di coppia? La loro risposta non è tardata ad arrivare.

Uomini e Donne: Luca e Soraia pronti a convivere? La coppia svela la verità

Luca Salatino e Soraia Cerruti hanno ammesso che il loro obiettivo finale è quello di andare a convivere, anche se non vogliono bruciare le tappe (anche se questa foto dimostra l’esatto contrario) e per questo motivo ci stanno andando con i piedi di piombo in quanto vogliono prima conoscersi per bene e soltanto poi trovare una casa da condividere.

Anche perchè i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno messo di riuscire a vedersi poco perchè lui ha numerosi impegni sportivi a Roma, mentre lei lavora a Comodo e riescono a frequentarsi soltanto nel weekend. Questi elementi, uniti, rendono difficile capire chi dei due ha più possibilità di potersi spostare e cambiare città e per questo motivo vogliono andare con calma e non prendere nessuna decisione a cuor leggero.

“A 30 anni le cose vanno fatte con la testa e piano piano” ha dichiarato lei durante il corso dell’intervista. “Altrimenti si rischia di rovinare tutto“ ha poi concluso ed il suo fidanzato non potrebbe che essere più d’accordo con questa sua esternazione.

Luca e Soraia sono pronti a viversi il loro amore ma senza bruciare le tappe e fare passi di cui potrebbero pentirsi.