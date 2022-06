I segni zodiacali che amano i videogame. Ecco i primi tre in classifica

Questi tre segni zodiacali hanno una grandissima passione per i videogame. Sognano un mondo a forma di console. Ecco i primi tre in classifica

Ognuno ama passare il tempo libero come vuole. C’è chi preferisce viaggiare, chi passa alcune ore in compagnia degli amici più stretti, chi fa lunghe passeggiate, chi fa sport e chi non vede l’ora di avere qualche minuto libero per giocare ai videogame. Sin dagli anni ’80, tantissime console hanno invaso le nostre case, alcune di queste sono diventate un autentico cult, un pezzo di storia.

La passione per i videogame, al contrario di quanto si possa pensare, non coinvolge soltanto gli adolescenti. Il segno zodiacale di appartenenza può alterare il nostro carattere e indirizzare le nostre passioni. Se ami stare diverse ore davanti alla PlayStagion o alla X-Box, forse appartieni ad uno di questi tre segni. Ecco la classifica dei segni zodiacali che amano i videogame.

I segni zodiacali che amano i videogame

Acquario: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama giocare online e sfidare i propri amici direttamente dal divano di casa. Si tratta di un segno che preferisce le comodità e la tecnologia, quindi sarà difficile vedere una persona nata sotto il segno dell’Acquario in contesti caotici. Molto meglio una bella partita ai videogame e una bibita fresca.

Cancro: al secondo posto in classifica c’è il segno del Cancro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ama passare intere giornate a giocare ai videogame con i suoi amici. Si tratta di una scusa per stare insieme, possibilmente evitando di incontrare qualche personaggio indesiderato. Il Cancro ama i videogiochi ed è sempre informato sulle ultime uscite, anche se non spende molti soldi per acquistare i nuovi giochi.

Leone: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno molti interessi e i videogiochi sono ai primi posti dell’elenco. Giocare ai videogame vuol dire confrontarsi con gli altri, la voglia di vincere del Leone si vede anche quando ha un joypad tra le mani. Il Leone odia perdere e si arrabbia molto quando viene battuto. Cosa che, tra l’altro, accade molto spesso.