Sei sicuro di conoscere tutti i tuoi punti deboli? La consapevolezza dei propri limiti potrebbe aiutarti a superare qualsiasi ostacolo

Avere dei difetti può essere un problema soltanto in un caso: se non lo ammetti. Non ammettere i tuoi limiti ti espone in maniera pericolosa, soprattutto quando devi affrontare una situazione problematica. La consapevolezza dei propri limiti è importante per superare gli ostacoli utilizzando le nostre principali qualità. Questo test potrebbe aiutarti anche nella tua vita di tutti i giorni.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica perché rappresenta soltanto un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Adesso guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo tre animali: un leone, un pesce rosso ed un uccello. Quale scegli? Quale animale ha attirato per primo la tua attenzione? Affidati all’istinto, fai la tua scelta e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato al tuo animale preferito.

I profili del test: i tuoi punti deboli

Leone: il tuo principale punto debole è la presunzione. Non ammetti i tuoi difetti, in realtà neghi di averne! Questo atteggiamento non ti aiuta perché permette ai tuoi avversari di batterti facilmente. Dovresti provare ad affidarti solo ai tuoi punti di forza, senza scoprire i tuoi nervi scoperti. Vorresti essere un leone ma in realtà sei un pesce rosso.